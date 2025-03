Rottura col tecnico, è finita: ne approfitta il Napoli di Conte

L’ultima giornata di campionato ha segnato una volta e per tutte il già dí suo complicato rapporto tra il calciatore e l’allenatore.

A fronte di questo al termine della stagione le parti dovrebbero separarsi una volta e per tutte, con il Napoli di Antonio Conte che ne potrebbe approfittare portando il giocatore proprio in azzurro. Nulla di confermato né tantomeno decido, anche perché ci sarà un’agguerrita concorrenza da battere, ma il fatto che il club partenopeo sia da tempo sulle tracce dell’attaccante potrebbe facilitare e non poco le trattative, soprattutto con gli agenti del ragazzo che avrebbero già aperto alla destinazione.

Rottura totale con l’allenatore: in estate sarà addio

La stagione sta volgendo al termine, con squadre e giocatori che dal canto loro starebbero già cominciando a guardare al futuro, e dunque alla prossima. Tanti tasselli starebbero cominciando a muoversi, soprattutto sul fronte calciomercato.

La prossima potrebbe essere un’estate ricca di sorprese e trasferimenti importanti, come ad esempio quello di Stanislav Lobotka al Barcellona. Ovviamente parlare di operazioni già chiuse è prematuro, ma nelle prossime settimane si potrebbe già decidere il futuro di alcuni calciatori, come ad esempio quello dell’attaccante, profilo che fra le altre cose il Napoli avrebbe cercato nello scorso calciomercato invernale. Per un motivo e per un altro alla fine il suo trasferimento in Serie A è saltato, ma occhio che il suo nome potrebbe tornare a fare gola ad Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte nella prossima estate, soprattutto dopo quanto successo nell’ultimo weekend di campionato.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di TuttoNapoli, Allan Saint-Maximin dovrebbe lasciare il Fenerbahce in estate dopo che l’esterno francese ha rotto una volta e per tutte con José Mourinho. Lo Special One non si è detto contento della professionalità dell’ex Newcastle e delle persone che gli lavoro vicino, che potrebbero incidere e non poco sull’impiego del loro assistito per questo finale di stagione.

Il Napoli è pronto ad approfittarne

Al 18 di marzo una cosa è sicura: Allan Saint-Maximin non giocherà per il Fenerbahce nella prossima stagione. I rapporti con José Mourinho si sono deteriorati al punto che il francese potrebbe addirittura essere messo fuori rosa per queste ultime partite.

Una situazione del genere si sarebbe potuta evitare se Saint-Maximin fosse diventato un nuovo giocatore del Napoli già nello scorso calciomercato invernale, ma per via dell’Ah-Ahli non sapremo mai come le cose sarebbero potute andare, almeno per quest’anno. Anche perché nel prossimo il francese potrebbe rientrare nei giocatori a disposizione di Antonio Conte, dato che non è da escludere un ritorno di fiamma dei partenopei per l’ex Nizza, soprattutto se le piste che portano a Garnacho ed Adeyemi dovessero arenarsi una volta e per tutte. Il sostituto di Khvicha Kvaratkskhelia ad oggi non è stato ancora scelto, e chissà che questo non possa essere proprio Saint-Maximin. Staremo a vedere.