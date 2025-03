Messi in Serie A? Annuncio dell’agente: “È vero”

Oggi fa le fortune dell’Inter Miami, ma Lionel Messi avrebbe potuto illuminare i campi della Serie A con le sue giocatore ammalianti.

A confermarlo l’agente della Pulce, che in una recente intervista ha svelato questo incredibile retroscena di calciomercato che ad anni di distanza potrebbe comunque, se non addirittura di più, portare i tifosi a mangiarsi la lingua per un qualcosa che sarebbe potuto essere ma che alla fine non è stato.

In casi come questi la mente viaggia, anche perché non stiamo parlando dell’ultimo arrivato, ma di colui il quale detiene il maggior numero di Palloni d’Oro, ovvero 8.

Messi in Serie A? L’agente conferma

Il discorso che si sta facendo per Cristiano Ronaldo vale ovviamente anche per Lionel Messi. Nonostante continui a fare la differenza con l’Argentina, la Pulce è entrato nella fase calante della sua carriera, anche perché giocare in MLS non è la stessa cosa di giocare in Europa.

Poi l’età inizia a farsi sentire, anche se le qualità di questo giocatore potrebbero permettergli di continuare a dire la sua ancora per tanti anni. L’impressione è che a questo punto Messi possa concludere la sua incredibile carriera all’Inter Miami, anche se c’è la possibilità di vederlo in rossonero almeno per l’ultima volta. Non stiamo parlando dei colori del Milan, anche se in Serie A l’argentino avrebbe potuto giocare. Nel corso degli anni si è più volte parlato di questa possibile operazione di (Fanta)mercato, ma alla fine Messi in Italia ci ha messo piede solo da avversario. Una squadra in particolare l’avrebbe potuto ingaggiare, ma la voglia dell’argentino di vestire la maglia del Barcellona non gliel’ha mai permesso.

Intervistato dai colleghi di TMW, infatti, l’ex agente del 10 dell’Albiceleste Horacio Gaggioli ha svelato che subito dopo il suo approdo in Spagna, l’Inter aveva cercato di strappare al Barça Lionel Messi, operazione voluta fortemente da Massimo Moratti che però non andò mai in porto.

Messi: finale di carriera a tinte rossonere

Oggi Lionel Messi è la stella ed il capitano dell’Inter Miami, ma l’argentino non dovrebbe terminare la sua carriera in MLS. L’idea è quella di tornare in patria, in Argentina, e seguire le orme di Diego Armando Maradona, che nell’ottobre del 1997 giocò la sua ultima partita con la maglia della squadra che ha sempre amato, il Boca Juniors.

Messi potrebbe fare lo stesso, anche se con addosso la maglia di una squadra diversa, nonostante qualche nostalgico continui a sognare di poter vedere un domani l’argentino con la maglia del Napoli addosso. Stando a Gaggioli, però, quando si renderà conto che il suo tempo nel mondo del calcio è finito, la Pulce spingerà per tornare a vestire la maglia dei Newell’s Old Boys, che ad una sua chiamata non potranno che accettarla ed accoglierlo come successe oramai più dei 20 anni fa.