Napoli, nuova casa per Conte: accordo chiuso

Nuovo accordo immediato con Antonio Conte pronto ad accettare la nuova casa. Ecco la verità sul suo futuro: l’ultima parola spetta all’allenatore del Napoli

Saranno mesi decisivi in ottica futura per cercare di regalare un nuovo successo al Napoli. Conte è stato l’artefice principale di una cavalcata entusiasmante, ma i tifosi continuano a sognare lo Scudetto. Il gap con le big della Serie A si è ridotto notevolmente grazie al suo lavoro in campo: spunta l’accordo per la nuova casa, cosa sta succedendo nelle ultime ore.

Sono state ore di delusione totale in casa azzurra dopo il pari collezionato a Venezia. Ora Conte è già carico in vista della sfida contro il Milan, in programma domenica 30 marzo al Maradona. Il sogno Scudetto non è ancora svanito del tutto, ma spuntano nuove notizie interessanti sulla nuova casa per lo stesso allenatore azzurro. La stagione ormai si avvia al termine con nove finali tutte da seguire intensamente per capire dove arriverà il Napoli al termine dell’annata entusiasmante sotto ogni punto di vista.

Nel frattempo Conte è stato accostato alle big della Serie A: in pole ci sarebbe la Juventus, ma anche il Milan avrebbe fatto più di un pensierino per l’allenatore leccese. Spunta la nuova casa per lui: ecco tutto quello che è avvenuto nelle ultime ore.

Napoli, Conte accetta la nuova casa: la verità

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, finalmente arriverà la nuova casa per Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis ha trovato l’accordo con la famiglia Coppola per acquistare i terreni di La Plana: ecco il nuovo regalo per blindare l’allenatore del Napoli concentrato sulle prossime sfide di campionato.

Al rientro dagli Stati Uniti l’accordo potrebbe essere ratificato in maniera ufficiale. Un nuovo progetto per la realizzazione di ben dodici campi per puntare finalmente anche sulla ‘scugnizzeria’ tanto invocato dal presidente De Laurentiis. Ci saranno palestre, magazzini, piscine e tanti uffici per rivoluzionare così l’assetto della Ssc Napoli.

Un altro sogno da realizzare per riportare la società partenopea più in alto possibile. ADL ha le idee chiare per realizzare nuovi progetti avvincenti per blindare così anche Antonio Conte: un nuovo centro sportivo all’avanguardia per cambiare tutto in vista della prossima stagione. Il Napoli tornerà protagonista anche in Champions League: ci sarà anche la questione Maradona da risolvere definitivamente in occasione anche degli Europei.