Napoli: Osimhen al Barcellona, lo scambio accontenta Conte

Il futuro del nigeriano è sempre più lontano dai partenopei. I blaugrana ci provano e nelle prossime settimane potrebbe essere intavolata una trattativa

L’asta per Osimhen è pronta ad aprirsi. Il nigeriano sta facendo molto bene con il Galatasaray e le big sono ritornate con forza su di lui. Si parla tanto di Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Juventus, ma, stando al Corriere dello Sport, si è inserito con forza anche il Barcellona. I blaugrana dovrebbero perdere Lewandowski e pensano al calciatore per andare a rinforzare il reparto offensivo.

Il Barcellona, quindi, sarebbe pronto a bussare alle porte del Napoli per sondare meglio il terreno e capire la fattibilità dell’operazione nel prossimo calciomercato. Non è da escludere che i blaugrana possano intavolare uno scambio anche per risparmiare i soldi. Naturalmente bisognerà capire se i partenopei apriranno a questa ipotesi oppure decideranno di avere solamente cash per poi virare su altri obiettivi. L’idea dei catalani è comunque quella di mettere sul piatto un calciatore per anticipare la concorrenza e regalare Osimhen al proprio tecnico.

Calciomercato Napoli: operazione con il Barcellona, i dettagli

I rapporti tra Napoli e Barcellona sono ottimi ormai da tempo. In estate c’erano stati dei contatti anche per Kvaratskhelia senza, però, riuscire ad arrivare alla fumata bianca. Ora i blaugrana avrebbero messo nel mirino Osimhen e per questo motivo non è assolutamente da escludere uno scambio nel prossimo calciomercato. I catalani difficilmente metteranno sul piatto i 75 milioni di euro e per questo motivo la possibilità di un giocatore incluso nell’operazione.

Il Barcellona, infatti, è pronto a mettere sul piatto il cartellino Ansu Fati per arrivare a Osimhen nel prossimo calciomercato. Come riferito da fichajes.net, i catalani non hanno intenzione di confermare lo spagnolo e quindi il suo inserimento nella trattativa potrebbe portare il Napoli magari a ragionare sulla partenza del nigeriano senza la clausola rescissoria.

Ansu Fati potrebbe essere il giocatore giusto per questo Napoli. Lo spagnolo ha bisogno di rilanciarsi e sappiamo molto bene come Conte è il tecnico ideale per ritrovare motivazione. I partenopei lo hanno seguito in diverse sessioni di calciomercato e per questo motivo ora Osimhen rappresenta la chiave per arrivare al calciatore iberico. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà a partire dalle prossime settimane.