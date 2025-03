Napoli: scippo alla Juve, Manna lo prende dall’Atalanta

Gli azzurri sono molto attivi sul calciomercato e potrebbero a sorpresa chiudere un colpo dalla Dea. I contatti sarebbero già in corso

Il Napoli inizia a muoversi concretamente sul calciomercato. Il colpo Marianucci è solamente il primo e Manna punta a chiudere a breve un’altra operazione. L’obiettivo dei partenopei è quello di andare a trovare un accordo di massima con il club e poi definire i dettagli una volta terminato il campionato. La concorrenza è importante e proprio per questo motivo il ds ha deciso di attivare i contatti sin da ora.

Secondo le informazioni di Fasano, nelle scorse ore c’è stato un contatto tra Napoli e Atalanta per un calciatore. I partenopei sono fortemente interessati al giocatore e proveranno sin da subito a intavolare una trattativa in ottica calciomercato estivo. Per il momento parliamo di una operazione ancora in fase embrionale e, quindi, ci vorrà del tempo prima di entrare nel vivo. Ma Manna si è mosso in prima persona con l’obiettivo di andare a capire la fattibilità di questa operazione.

Napoli: contatto Manna-D’Amico, i dettagli

Il Napoli sta lavorando con attenzione al futuro e guarda in casa Atalanta per andare a rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico. L’idea di Conte è quella di avere a disposizione giocatori di assoluta qualità e per farlo c’è bisogno di prenderli in squadre che sicuramente sono ai vertici del nostro campionato. E la Dea è una di queste. Ci sono dei ragionamenti in corso e presto si potrebbe entrare nel vivo della trattativa.

Stando a quanto riferito dal giornalista di Ruleta Sport, il Napoli si sarebbe mosso con l’Atalanta per Ederson. Una scelta dovuta al fatto che Anguissa starebbe spingendo per lasciare il club nel prossimo calciomercato. Il brasiliano consentirebbe a Conte di avere un sostituto di alta qualità e a questo punto non è da escludere che si possa davvero intavolare una trattativa. Per il momento siamo nel campo di ipotesi e ci vorrà del tempo prima di sciogliere in modo definitivo i dubbi.

Di certo la mossa di Manna ha un obiettivo ben chiaro: anticipare la concorrenza e la Juventus per Ederson. Il Napoli è pronto a muoversi per il centrocampista dell’Atalanta in ottica calciomercato estivo. Naturalmente la strada è ancora molto lunga e le strategie possono cambiare. Ma i partenopei hanno intrapreso i contatti con la Dea e vedremo cosa succederà.