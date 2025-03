Scambio Napoli-Juventus: così Manna ha convinto Giuntoli

Nonostante la grande rivalità che le unisce, Napoli e Juventus sono pronte a mettere in piedi un’operazione clamorosa.

Stando alle ultime notizie, infatti, Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli si sarebbero sentiti in queste ore per cercare di mettere delle basi solide in vista dell’estate. Non sarà una trattativa semplice, anche perché dovrebbero muoversi due dei giocatori più importanti delle rispettive squadre, eppure Napoli e Juventus avrebbero intrapreso la strada giusta per riuscire a chiudere questo scambio incredibile.

Nelle prossime settimane si saprà sicuramente di più, con il direttore sportivo partenopeo che avrebbe dato al collega bianconero quello che lui voleva per indirizzare quest’operazione sui binari che De Laurentiis sperava.

La Juventus lo cede al Napoli: ADL piazza il colpo

La stagione deve ancora volgere al termine, ma Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna starebbero già cominciando a programmare la prossima, con l’obiettivo di rendere il Napoli di Antonio Conte ancora più competitivo, non solo in Italia, ma anche in Europa, dato che per il momento solo la matematica non permette al club partenopeo di “festeggiare” il ritorno in Champions League dopo appena una stagione di assenza.

Raggiunto l’obiettivo stagionale la dirigenza azzurra si focalizzerà sul lavoro da fare nel prossimo calciomercato, anche se le idee sembrerebbero essere già piuttosto chiare. Oltre a Luca Marinucci dell’Empoli, giocatore che ha oramai già cucita addosso la maglia partenopea, il Napoli avrebbe a sorpresa messo nel mirino un giocatore della Juventus, pilastro della formazione di Thiago Motta oltre che idolo dei tifosi bianconeri per la grinta e la voglia che ci mette ogni volta in campo.

Stando ai colleghi di Sky Sport, infatti, il club partenopeo avrebbe intenzione di creare una coppia di centrali tutta ‘Made in Italy’ affiancando ad Alessandro Buongiorno Federico Gatti, uno dei pochi giocatori della Juventus che possono ritenersi soddisfatti della stagione a livello personale.

Scambio Napoli-Juventus, l’idea di Manna

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Federico Gatti per andare a rinforzare la difesa di Antonio Conte nella prossima stagione. L’apertura del giocatore al trasferimento ci sarebbe anche, ma come può la Juventus privarsi di un pilastro del suo progetto tecnico? Per convincere Cristiano Giuntoli a cedere il difensore italiano ci vorrà molto più di una semplice offerta, soluzione sulla quale il direttore sportivo partenopeo Giovanni Manna starebbe già lavorando.

Stando alle ultime notizie, e considerando anche le notizie di calciomercato trapelate negli ultimi mesi, non è da escludere che Napoli e Juventus possano accordarsi per uno scambio alla pari, formula che la Vecchia Signora potrebbe anche prendere in considerazione nel momento in cui le venisse proposto un giocatore valido. Escludendo i top della formazione partenopea, per arrivare a Federico Gatti Antonio Conte potrebbe privarsi di Amir Rrahmani, giocatore super apprezzato da Giuntoli che andrebbe a prendere il posto in rosa proprio dell’ex Frosinone. Un’operazione, questa, che potrebbe rendere felici tutte le parti in causa, anche se è tutto da confermare.