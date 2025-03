Marianucci a Napoli in compagnia: decisiva la chiamata di Lukaku

Nelle scorse ore sono anche arrivate le conferme che i tifosi aspettavano: Luca Marianucci sarà un nuovo giocatore del Napoli.

Come un fulmine a ciel sereno la dirigenza partenopea ha chiuso l’operazione per questo giovane difensore italiano, che a quanto pare potrebbe sbarcare in azzurro insieme ad un suo attuale compagno di squadra. Stando alle ultime notizie, infatti, in questo discorso potrebbe esserci lo zampino di Romelu Lukaku, che si è spogliatoi dei suoi vestiti di attaccante per indossare quelli da intermediario, o meglio, direttore sportivo, mettendo quest’operazione su binari che danno un bel vantaggio al Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato.

Marianucci a Napoli, è tutto vero! Svelate le cifre

Alle indiscrezioni di ieri sera sono seguite le immediate conferme di oggi: Luca Marianucci sarà un nuovo giocatore del Napoli a partire dalla prossima stagione. Classe 2004, italiano, l’attuale difensore dell’Empoli tornerà piuttosto utile soprattutto nel discorso liste, ed è forse questo quello che ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis ad affondare subito il colpo.

Non solo questo, dato che comunque stiamo parlando di un profilo interessante, oltre che di prospettiva, che potrà senza troppi problemi sostituire in rosa Juan Jesus, giunto oramai alla fase calante della sua carriera. In tutto questo sono state anche svelate le cifre dell’operazione, che confermano ulteriormente il fatto che il Napoli, su questo giocatore, ci punta. Ed anche tanto.

Intervistato dai colleghi di Radio Marte, il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha rivelato che per Marianucci il club azzurro verserà nelle casse dell’Empoli ben 9 milioni di euro, non 10 come invece si era detto in queste ore. È tutto già definito, mancano solo le firme sui contratti che verosimilmente verranno firmati quando sarà possibile, ovvero al termine di questa stagione. E non è da escludere che ci possano essere dei rallentamenti, anche perché anche un altro giocatore dell’Empoli potrebbe partire in direzione Napoli in compagnia di Marianucci.

Marianucci arriva in compagnia grazie a Lukaku

Luca Marianucci potrebbe non essere l’unico giocatore che passerà dall’Empoli al Napoli nella prossima estate. Stando alle ultime notizie, infatti, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe lavorando sotto traccia anche per un altro giovane talento dei toscani grazie all’aiuto di Romelu Lukaku.

Il profilo in questione è Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter e grande amico del numero 11 del Napoli. Campano, di Castellammare di Stabia, il primo dei tre fratelli più famosi d’Italia potrebbe spingere per vestire azzurro nella prossima stagione nel momento in cui l’interesse del club di De Laurentiis dovesse essere confermato. A quel punto potrebbe diventare un gioco da ragazzi, anche se ci sarebbe da convincere l’Inter, che sia su Sebastiano che su Pio (oggi in forze allo Spezia) ci punta tantissimo. Staremo a vedere.