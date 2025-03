Conte può esultare, arriva la conferma: “Firmerà per il Napoli”

Attorno al futuro del giocatore aleggiava parecchia incertezza, ma nelle scorse ore è arrivata la conferma che tutti stavano aspettando.

Il recente annuncio ha infatti svelato che il calciatore firmerà questo benamato contratto con il Napoli, per la felicità di Antonio Conte che così avrà meno cose a cui pensare in vista della programmazione della prossima stagione. È tutto pronto, le parti si incontreranno presto per mettere nero su bianco quanto pattuito, anche se i programmi potrebbero subire qualche ritardo. Nulla di preoccupante, ma in casi come questi bisogna avere pazienza, anche perché solo quando ci sarà l’ufficialità si potrà effettivamente cantare vittoria.

C’è la conferma: “Firmerà con il Napoli”

Mentre la squadra ed Antonio Conte concentrano forze fisiche e mentali sono ed unicamente sulle questioni di campo, il lato dirigenziale del Napoli starebbe già cominciando a programmare la prossima stagione. L’obiettivo è quello di non commettere gli stessi errori di due estati fa, quando con un tricolore sul petto si presero una moltitudine decisioni sbagliate che portarono poi ad un decimo posto in classifica.

Se il Napoli si muove d’anticipo è anche per questo motivo, ma forse quello che spingerebbe di più Aurelio De Laurentiis è la voglia di fare sul serio. Un po’ come quest’anno, ma a livelli ancora più importanti. Ed è per questo che nel frattempo il Napoli ha chiuso per Luca Marianucci dall’Empoli e sarebbe in procinto di chiudere un’altra operazione, tanto importante quanto quella che riguarda il classe 2003.

Intervistato dai colleghi di Radio Napoli Centrale, infatti, il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini ha detto che Alex Meret firmerà il suo rinnovo di contratto con il Napoli. Bisognerà avere solo un poco di pazienza in più, ma non c’è dubbio che l’estremo difensore friulano difenderà la porta partenopea anche nella prossima stagione ed in quelle a seguire.

Napoli: svelati i dettagli dell’accordo

Aleggia fiducia attorno al rinnovo di Alex Meret con il Napoli, anche perché il collega Marco Bucciantini si è detto sicuro della buona riuscita di questa trattativa. Bisogna solo aspettare un po’ di tempo, ma l’impressione è che oramai sia stata intrapresa una strada ben precisa, per la felicità del club partenopeo e di Antonio Conte.

Negli scorsi giorni sono state anche svelati i dettagli del nuovo contratto di Alex Meret, che per quanto importanti non avrebbero del tutto convinto il portiere italiano. Ed è per questo che non è ancora arrivata la firma sul rinnovo, ma niente panico, è questione di tempo. L’ultima proposta del Napoli presentata al friulano, comunque, prevederebbe un prolungamento di contratto per un’altra stagione a 2,5 milioni di euro con opzione unilaterale fino al 2027. Ed è proprio la durata dei termini dell’accordo che non conviverebbero Meret, pronto a rinegoziarli per poi fare quanto promesso: firmare.