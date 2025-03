Vlahovic al Napoli: l’ultima pazza idea di Conte, l’annuncio

Il Napoli non scherza, ed ha intenzione di fare sul serio anche nella prossima stagione, in Italia ma anche in Europa.

Ed il fatto che la dirigenza partenopea stia costruendo a piccoli passi una grande squadra non può fare altro che confermarlo. E l’impressione è che il duo De Laurentiis-Manna possa non fermarsi al solo Marianucci, dato che l’ultima pazza idea di Conte risponde al nome ed al cognome di Dusan Vlahovic.

Il serbo potrebbe creare con Lukaku una coppia che da sogno potrebbe addirittura diventare realtà nella prossima estate di calciomercato, come dichiarato anche dal recente annuncio che ha inevitabilmente fomentato le fantasie dei tifosi partenopei.

Fantasia Napoli: occhi su Dusan Vlahovic

Al termine di questa stagione le strade della Juventus e di Dusan Vlahovic si separeranno. Il serbo è lontano anni luce dall’essere quell’attaccante decisivo e dominante che abbiamo imparato a conoscere a Firenze, motivo per il quale cambiare area potrebbe fare più che bene a lui ma soprattutto alla sua carriera.

Mai come in questa stagione Vlahovic ha avuto più di qualche difficoltà, con Thiago Motta che è addirittura arrivato a panchinarlo dopo l’arrivo in bianconero di Kolo Muani. Vuoi un rendimento deludente, vuoi uno stipendio che pesa sulle casse del club bianconero come un macigno, l’attaccante serbo potrebbe essere scaricato in estate dalla Juventus, decisa invece a sedersi al tavolo delle trattative con il Parsi Saint Germain per fare rimanere in bianconero l’attaccante francese.

A questo punto sorge spontaneo domandarsi: e Vlahovic? Vlahovic dovrà trovarsi una nuova sistemazione, che a sorpresa potrebbe essere in Serie A dopo i vari accostamenti all’estero, Premier League soprattutto. Il serbo potrebbe infatti diventare un profilo appetibile per il Napoli di Antonio Conte, come lasciato intendere anche dall’ex CT Cesare Prandelli, che nel corso del suo intervento su Radio KissKiss Napoli ha parlato di una potenziale coppia Vlahovic-Lukaku.

Vlahovic a Napoli in uno scambio monstre

Intervenuto a Radio KissKiss Napoli, l’ex CT Cesare Prandelli ha stuzzicato le fantasie dei tifosi partenopei parlando di un’ipotetica coppia d’attacco formata da Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic nella prossima stagione. Sarebbe un sogno, anche se l’ex allenatore di Fiorentina e Genoa non si sarebbe detto convintissimo di questa soluzione, considerato il fatto che stiamo parlando di due giocatori molto simili tra di loro.

Eppure non è da escludere che il Napoli possa seriamente farci un pensierino su Dusan Vlahovic. Scaricato dalla Juventus, il serbo in azzurro potrebbe rinascere, complice anche un ambiente ed un allenatore (come Antonio Conte) che lo plasmerebbero al meglio. Al momento, però, nessuna conferma arriva in merito a questo possibile interessamento, che semmai dovesse concretizzarsi potrebbe però dare luce ad uno scambio monstre tra la Juventus ed il Napoli per l’appunto, con Victor Osimhen e Dusan Vlahovic i due giocatori coinvolti. Staremo a vedere.