Napoli: Inter beffata, Manna lo prende dal Bologna

I partenopei sono molto attivi sul calciomercato. La chiusura ad un passo per Marianucci non ferma assolutamente gli azzurri. I dettagli dell’operazione

Ora il Napoli fa sul serio sul calciomercato. La fase delle riflessioni e valutazioni è finita. Il direttore sportivo in queste ultime ore è passato all’attacco andando a chiudere quello che sembra essere il primo colpo: ossia Marianucci. Ma i partenopei non sembrano essere destinati a fermarsi qui. Secondo l’edizione odierna di Cronache di Napoli, gli azzurri sarebbero davvero vicini a chiudere una seconda operazione importante.

Manna starebbe lavorando per arrivare alla fumata bianca nel giro di qualche settimana. Una operazione non semplice anche per la concorrenza. Per questo motivo il Napoli si è già mosso con il Bologna per capire meglio la fattibilità dell’affare. I partenopei vogliono prendersi la pole position in questa corsa e si proverà a chiudere in tempi brevi il colpo. Mosse che confermano la volontà da parte degli azzurri di rinforzare la rosa a disposizione di Conte.

Calciomercato Napoli: Manna scatenato, secondo colpo in arrivo

È un Manna che sta lavorando intensamente sul calciomercato. I partenopei hanno assolutamente bisogno di andare ad individuare i rinforzi giusti per rendere la rosa ancora più competitiva rispetto a quella di adesso. Marianucci rappresenta una pedina importante soprattutto per il futuro. Ora Conte si attende dei giocatori in grado di alzare ancora di più il livello della squadra e per questo motivo non è da escludere che si possa chiudere una operazione nel giro di poco tempo.

Le ultime indiscrezioni danno un Napoli fortemente interessato a Beukema del Bologna. L’Inter e il Milan da tempo sono sulle tracce del giocatore, ma i partenopei potrebbero decidere di sbaragliare la concorrenza e andare a prendere un calciatore di assoluto livello. Parliamo di una operazione di calciomercato non semplice per diversi motivi. Gli azzurri, però, ci stanno lavorando e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

La mossa di Manna è quella di andare ad anticipare la concorrenza per Beukema. L’olandese consentirebbe al Napoli di fare un salto di qualità molto importante considerato quanto dimostrato con il Bologna in questa stagione. Naturalmente non sarà facile e ci vorrà del tempo per chiudere una operazione simile. Ma i partenopei si muovono e vedremo se alla fine riusciranno a chiudere un colpo simile oppure dovranno andare su altri nomi.