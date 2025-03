Conte-Juve: annuncio da Torino – TS

Il futuro del tecnico leccese è assolutamente tutto da scrivere. I bianconeri ci pensano e valutano se riuscire a portarlo di nuovo alla Continassa

Antonio Conte tra Napoli e Juventus. Si può sintetizzare in questo modo il futuro del tecnico leccese. La volontà da parte del diretto interessato sembra essere quella di proseguire l’avventura con i partenopei tanto che, secondo le ultime indiscrezioni, si è messo la possibilità di liberarsi solamente nel 2026. Ma a Torino continuano a sognare un suo ritorno e il nome resta uno dei più papabili se si dovesse chiudere in anticipo l’esperienza Thiago Motta.

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul possibile ritorno di Conte alla Juventus e c’è un annuncio sicuramente molto importante e che potrebbe cambiare il destino del giocatore. Per il momento siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e delle indiscrezioni. Ma di certo alla Continassa si sta ragionando seriamente sul tecnico leccese e il Napoli spera che alla fine il tutto non si possa trasformare in realtà.

Juventus: Conte nel mirino, le ultime

Sappiamo molto bene come la Juventus sta pensando di cambiare completamente progetto e Conte ha sempre dimostrato di essere un allenatore in grado di poter rilanciare le squadre in difficoltà. Al momento la priorità del leccese è il Napoli e chiudere nel migliore dei modi la stagione. Poi ci si siederà ad un tavolo con ADL e si prenderanno le decisioni. Difficile una separazione già subito, ma diciamo che è una cosa comunque non impossibile.

E i tifosi sperano in un suo ritorno alla Juventus. L’edizione di Tuttosport riporta un sondaggio dove oltre il 50% ha individuato in Conte il nome giusto per i bianconeri. Si tratta di una possibilità sicuramente molto importante e da tenere in considerazione soprattutto se si dovesse rompere qualcosa con il Napoli. Ma per adesso siamo nel campo di ipotesi visto che bisognerà prima chiudere la stagione e poi fare le riflessioni dl caso.

Di certo alla Juventus si ha la convinzione che l’unico in grado di poter cambiare la situazione è Conte. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Alla Continassa, comunque, si aspetta la fine della stagione e poi saranno sciolti tutti i dubbi. La certezza è rappresentata dalla separazione con Motta. Sul sostituto bisognerà attendere ancora un po’ e vedremo se ci potrà essere la possibilità di riportare il tecnico leccese in bianconero.