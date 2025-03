Serie A: ultimatum al tecnico, già scelto il sostituto

La situazione di un allenatore inizia ad essere davvero critica e a questo punto punto non è da escludere una nuova decisione dura da parte della società

Siamo entrati ormai nel rush finale della stagione e ogni punto vale sicuramente doppio. Lo sanno molto bene anche i presidenti che da questo momento in poi non possono più permettersi errori. E c’è una situazione di un club che inizia a preoccupare molto la dirigenza. Per il momento non c’è alcuna notizia su esoneri, ma il quadro complessivo inizia ad essere davvero critico e per questo motivo non sono da escludere delle decisioni drastiche in futuro.

Come riferito dal Corriere dello Sport, due punti in sei partite e quattro sconfitte consecutive rappresentano sicuramente un qualcosa di allarmante. Per il momento si preferisce comunque non procedere con esonero o scossone in panchina. Ma di certo resta una situazione da vagliare con davvero molta attenzione e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Serie A: tecnico a rischio, le ultime

Cambiare ora un allenatore è un’arma a doppio taglio. Da un lato può essere sicuramente positivo considerato anche il fatto che parliamo di un finale di campionato dove lo scossone può avere importanti vantaggi. Ma allo stesso non c’è il tempo per studiare la squadra e quindi il rischio è quello di gettare vita quanto di buono fatto fino a questo momento.

Ma la situazione in casa Lecce non è assolutamente semplice. Due punti in sei partite, quattro sconfitte consecutive ed una classifica che diventa sempre più a rischio. Per il momento Giampaolo resta saldo in panchina anche se bisogna dire che una sconfitta contro la Roma settimana prossima potrebbe portare magari a delle sorprese. Il tecnico abruzzese era subentrato a Gotti e un ritorno dell’ex Udinese non è assolutamente da escludere per magari accelerare anche i tempi di studio della squadra.

Naturalmente non è da escludere che magari si vada su profili differenti come potrebbero essere Pirlo o De Rossi. Al momento, comunque, la priorità resta quella di puntare molto su Giampaolo e sperare in una svolta in positivo. Resta, comunque, una situazione in continuo aggiornamento e non possiamo escludere delle novità come un esonero e il ritorno di Gotti o di un nome completamente nuovo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.