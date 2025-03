Mercato Napoli, occhi in casa Bologna: doppio regalo per Conte

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano e continuano a cercare i giusti rinforzi da consegnare a Conte per la prossima stagione ed in tal senso si guarda con interesse in casa Bologna. Possibile doppio rinforzo dalla squadra di Vincenzo Italiano, con i calciatori che potrebbero essere perfetti per i partenopei.

Gli azzurri in sede di mercato questa estate dovranno operare ancora una volta tanto, ancor di più in caso di una qualificazione, che ad oggi sembra davvero essere praticamente scontata. In tal senso, bisogna intervenire in maniera massiccia, dal momento che bisogna regalare ad Antonio Conte delle valide alternative, almeno, ai titolari, visto che ad oggi mancano in molti reparti.

Il discorso in questione riguarda sicuramente per l’attacco, ma qualcosa andrà fatto anche in mezzo al campo ed in difesa. Insomma, ci saranno degli straordinari da fare per il direttore sportivo Giovanni Manna. In tal senso, la svolta per il Napoli può arrivare guardando in casa Bologna. Dai felsinei, infatti, può arrivare un duplice rinforzo per Antonio Conte.

Mercato Napoli, gli azzurri guardano in casa Bologna

Il Bologna è senza ombra di dubbio una delle squadre più belle da vedere e spettacolari di tutta la Serie A ed i risultati che sta raggiungendo la squadra di Vincenzo Italiano, dopo un inizio difficile, sono sotto gli occhi di tutti. E’ normale che le grandi si muovano per i calciatori più brillanti ed ora arriva una svolta non di poco conto. Andiamo a vedere per quale motivo.

Stando a quanto raccontato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, a proposito del mercato del Napoli, gli azzurri hanno messo seriamente gli occhi su Sam Beukema, che il Bologna valuta 25 milioni di euro e che anche in questa stagione si è confermato a dei livelli davvero altissimi. L’input è arrivato da Conte, che vede in lui il compagno di reparto perfetto per Buongiorno.

Napoli, doppio colpo dal Bologna? Colpo di scena per l’estate

Su Beukema ci sono sicuramente anche altri interessamenti molto vive, ma rientra tra le priorità per la difesa del Napoli, che ci proverà seriamente per l’estate. Classe 1998, si tratta di un calciatore che rientra in tutti i parametri degli azzurri e che può essere estremamente funzionale al progetto tecnico e tattico di Conte.