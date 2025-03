Osimhen via in uno scambio: svelata la contropartita

Al termine di questa stagione Victor Osimhen farà ritorno a Napoli per liberare una volta e per tutte il suo armadietto di Castelvolturno.

L’attaccante nigeriano non rimarrà dunque in Turchia, al Galatasaray, che fino a quanto potrà cercherà comunque di trovare una soluzione per trattenere il 45 ad Istanbul. L’impressione, però, è che la strada intrapresa veda Osimhen non solo lontano dalla SuperLig, ma anche dalla Serie A, nonostante in queste settimane si sia parlato con insistenza di una permanenza.

Stando alle ultime notizie, infatti, proprio in queste ore sarebbe arrivata al Napoli una ricca proposta per l’attaccante nigeriano, composta da una base fissa più una contropartita tecnica che Antonio Conte gradirebbe particolarmente.

Osimhen via in uno scambio: la proposta

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, diventato un vero e proprio eroe al Galatasaray, un po’ come già successo a Napoli prima che si susseguissero tutta quella serie di incomprensioni che hanno poi portato alla rottura definitiva ed insanabile tra le parti.

Per un momento, in estate, si era anche creduto che Antonio Conte volesse puntare su Victor Osimhen, ma giocatore e club viaggiavano già su due onde completamente differenti. Quest’anno al Galatasaray ha comunque permesso al nigeriano di rimanere a livello medio-alti, che nella prossima stagione gli permetteranno di tornare ad essere protagonista in Europa. Nel corso di queste settimane per l’ex numero 9 azzurro si è parlato con insistenza di Juventus, ma nelle scorse ore è arrivata un’offerta che invece lascia credere che il futuro di Osimhen sarà lontano dalla Serie A.

Nel corso del consueto appuntamento con il programma di Radio KissKiss Napoli, infatti, Valter De Maggio ha svelato che il Manchester United avrebbe presentato una prima proposta al Napoli per Osimhen, ovvero uno scambio con conguaglio economico da circa 40 milioni di euro a favore del club partenopeo. De Laurentiis ci sta riflettendo, ma l’offerta è interessante.

Svelata la contropartita per Osimhen

Il Manchester United vuole Victor Osimhen, e la prima proposta presentata al Napoli conferma che i Red Devils hanno anche intenzione di anticipare la concorrenza che c’è sul nigeriano. Ovviamente convincere De Laurentiis a lasciar partire il suo ex numero 9 con formule strane non sarà semplicissimo, ma Sir Jim Ratcliffe avrebbe optato per la soluzione migliore: scambio più conguaglio.

Riporta infatti il collega Valter De Maggio, che oltre ai 40 milioni di euro messi sul tavolo, il Manchester United avrebbe proposto al Napoli anche il cartellino di Rasmus Hojlund, ex attaccante dell’Atalanta che in quel di Old Trafford non è mai riuscito a trovare la sua dimensione ideale. Aggiungere in rosa un giocatore del genere potrebbe solo facilitare l’evoluzione del progetto tecnico di Antonio Conte, che sembrerebbe aver già acconsentito all’arrivo del danese, che in Serie A ha già dimostrato di saper fare la differenza.