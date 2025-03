30MLN per il ‘nuovo Buongiorno’: il Napoli beffa Inter e Roma

Il Napoli ha intenzione di fare sul serio in vista della prossima stagione. A confermarlo anche le ultime notizie di calciomercato.

Stando a queste, infatti, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino il ‘nuovo Buongiorno’, difensore di prospettiva intenzionale che insieme all’ex capitano del Torino potrebbe formare non solo la coppia di centrali del futuro del Napoli, ma anche una delle più forti in Italia ed in Europa.

Sul giocatore ci sarebbe però il forte interesse anche di Inter e Roma, ma l’impressione è che la strada intrapresa abbia come meta finale proprio Napoli, con Antonio Conte che starebbe già cominciando a pregustare la possibilità di lavorarci insieme.

Il Napoli regala a Conte il nuovo partner di Buongiorno

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, nonostante il club partenopeo sia in piena lotta per lo scudetto. Queste potrebbero anche arrivare a destabilizzare giocatori ed ambiente, ma è in questi momenti che si inizia a programmare la prossima stagione.

Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Giovanni Manna non si possono permettere di rinviare proprio nulla, ed è per questo che insieme ad Antonio Conte si sarebbe deciso di compiere un primo passo importante vero la prossima estate.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di TMW, per andare a rinforzare e completare la difesa partenopea il Napoli si sarebbe inserito nella corsa per Koni De Winter, difensore scuola Juventus attualmente di proprietà del Genoa, che in stagione ha fino a questo momento collezionato 17 presenze e 3 gol in tutte le competizioni con la maglia del Grifone. Piede destro, estremamente duttile, De Winter è nel giro della Nazionale belga e viene indicato essere dal gruppo di lavoro partenopeo il profilo ideale da affiancare ad Alessandro Buongiorno a partire dalla prossima stagione, anche perché così facendo Antonio Conte potrebbe avere a disposizione una coppia di centrali non a piede invertito.

Il Napoli lavora su un affare da 30MLN

Il Napoli ha messo gli occhi su Koni De Winter del Genoa, difensore belga classe 2002 finito anche nel mirino di altre grandi squadre del campionato italiano, come ad esempio Inter e Roma. Fra tutte, però, quella partenopea sembrerebbe essere la favorita, complici anche gli ottimi rapporti che ci sono tra gli azzurri ed il Grifone.

Questo non è però sinonimo di affare sicuro, anche perché le cifre richieste dal club rossoblù sono importanti e fanno riflettere. Tanto. Stando ai colleghi di TMW, infatti, per De Winter il Genoa vuole “soldi sicuri”, ovvero 30 milioni di euro bonus inclusi. Una cifra sostanziosa, per alcuni versi anche spropositata considerato quando dimostrato fino a questo momento in carriera dal belga, ma per convincere il Grifone a lasciarlo andare bisognerà avvicinarcisi il più possibile, sennò sarà pressoché impossibile farlo partire nel prossimo calciomercato. Staremo a vedere.