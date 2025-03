Conte senza pace: altro infortunio, svelati i tempi di recupero

Per un giocatore che recupera ce n’è uno che si ferma per l’ennesimo infortunio stagionale registrato dal Napoli.

Una notizia del genere a questo punto della stagione non ci voleva proprio, anche perché dopo la vittoria sulla Fiorentina la formazione di Antonio Conte si è data un boots importante in vista del rush finale per lo scudetto. A fronte di questo infortunio quanto ma soprattutto come cambieranno i piani del salentino? Una risposta precisa a questa domanda non esiste, anche perché solo con i risultati si riuscirà a capire come il tecnico del Napoli cercherà di sopperire a quest’assenza importante.

Altro infortunio per il Napoli: Conte senza pace

Continuano a non arrivare buone notizie dall’infermeria di Castelvolturno per Antonio Conte. Eppure oggi doveva essere la giornata di alcuni recuperi importanti, ma invece l’allenatore salentino si è ritrovato a lavorare senza uno dei suoi giocatori più importanti.

Nessun allarmismo, quantomeno questo è quello che è trapelato dal centro sportivo partenopeo, ma nel momento in cui si ferma un campione di questo calibro, è inevitabile che cominci a parlare non solo della notizia in sé ma anche delle conseguenze che ci potrebbero essere. La speranza è che comunque la situazione possa rientrare già a breve, ma l’impressione è che solo le prossime sedute di allenamento faranno effettivamente chiarezza sulle condizioni del calciatore partenopeo, una delle chiavi del successo azzurro in questa stagione.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, Scott McTominay è in dubbio per la trasferta di Venezia in programma domenica alle ore 12.30. Uscito malconcio dalla sfida di domenica contro la Fiorentina, lo scozzese sembrerebbe essersi portato dietro questo problema che verrà sicuramente rivalutato nelle prossime ore dallo staff medico partenopeo, che spera di poter dare buone notizie ad Antonio Conte, anche perché al Penzo il Napoli potrebbe giocarsi la vetta della classifica di Serie A.

Svelati i tempi di recupero per il napoletano

Scott McTominay si è fermato per infortunio. Questo è quello che vorrebbero leggere tutti i tifosi delle squadre avversarie ogni volta che devono affrontare il Napoli. Lo scozzese non è al meglio della sua condizione dopo la partita contro la Fiorentina, ma le sensazioni che trapelano da Castelvolturno lasciano credere che tutto sia piuttosto sotto controllo.

A fronte di questo Sky Sport dice che McTominay non dovrebbe essere in dubbio per la sfida di domenica contro il Venezia, ma il tutto potrà essere definito nel corso di questa settimana. Se da un lato è sorto questo dubbio, dall’altro sarebbe arrivata una grande novità che fa contenti i tifosi ma in primis Antonio Conte. Dopo quasi un mese di stop, infatti, il salentino ha recuperato David Neres, che verrà già arruolato per la partita di domenica, con l’auspicio che possa tornare subito a fare la differenza.