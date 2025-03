Napoli: c’è un nuovo problema, Conte preoccupato

I partenopei sono a caccia di un risultato storico come lo Scudetto. Ma c’è un piccolo intoppo da risolvere per riuscire ad avere un rendimento maggiore

La vittoria contro la Fiorentina è stata sicuramente fondamentale per consentire di dare un messaggio al campionato: la squadra continuerà a lottare fino alla fine per ambire a traguardi assolutamente importanti. Ma per farlo c’è bisogno di alzare ancora di più il livello della prestazione e la qualità in alcuni momenti della partita. Nell’edizione odierna il Corriere dello Sport ha analizzato un problema per quanto riguarda gli azzurri e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro sicuramente più chiaro.

Per il momento Conte sta lavorando con l’obiettivo di poter sognare in grande e per farlo c’è la volontà di alzare ancora di più il proprio livello. Non sarà semplice considerato che siamo ormai arrivati nella fase conclusiva della stagione. Ma sappiamo che il tecnico leccese è uno che spinge fino all’ultimo e chiede sempre il massimo da parte dei suoi giocatori.

Il problema da risolvere

Ma qual è il problema del Napoli da risolvere in davvero tempi brevi? I partenopei non hanno una fase realizzativa alla pari delle altri big. Ovvero costruisce tanto, prova naturalmente a dominare il gioco, ma tira molto meno e, di conseguenza, non riesce a trovare la rete con continuità. Un qualcosa che viene confermato anche dal fatto che solo Lukaku è arrivato in doppia cifra e nessun attaccante per il momento si è avvicinato.

Non sicuramente una buona notizia per il Napoli e per Conte. Si sa come le partite possono essere decise dai singoli dettagli e trovare la rete con continuità potrebbe essere fondamentale se si pensa comunque alla difesa solida. Per il momento il tecnico non è ancora riuscito a trovare una soluzione e vedremo se lo farà nelle prossime partite.

La volontà del Napoli è quello di rendere ancora più forte e prolifico il suo attacco e per questo motivo si sta lavorando sulla possibilità di trovare le soluzioni giuste. Poi in estate si proverà a trovare il calciatore giusto e in grado di poter sognare in grande e naturalmente avere un attacco ancora molto più forte di quello attuale.