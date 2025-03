Napoli: scippo alla Juve, regalo Scudetto di ADL

I partenopei stanno già pensando alla prossima stagione. E, in caso di vittoria del titolo, il presidente potrebbe fare un grande regalo a Conte

Lo Scudetto come chiave del calciomercato del Napoli? Difficile dare una risposta a questa domanda ad oggi. Di certo possiamo dire che l’obiettivo dei partenopei è quello di poter alzare il livello della rosa a disposizione di Conte. Manna, come raccontato anche nei giorni scorsi, sta lavorando in modo davvero molto attento su quali giocatori portare in azzurro. Naturalmente la vittoria del campionato darebbe ancora più entusiasmo a tutto l’ambiente e a quel punto non è da escludere che ADL decida di fare un grande regalo al tecnico.

Secondo le informazioni di Tutto Napoli, il Napoli potrebbe fare uno scippo importante alla Juventus nel prossimo calciomercato. Al momento sembra essere solamente una suggestione più che una trattativa reale. Ma un pensierino Manna e ADL potrebbero comunque farcelo soprattutto se dovesse arrivare il titolo. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e se questa opzione potrà diventare realtà.

Calciomercato Napoli: colpo dalla Juve? L’ipotesi

La Juventus la prossima stagione rivoluzionerà la rosa e sono molti i calciatori che, almeno stando alle indiscrezioni, dovrebbero lasciare i bianconeri. E chissà che il Napoli non approfitti di questa situazione per alzare ancora di più la qualità. Siamo naturalmente nel campo di suggestioni, ma ADL in passato ci ha riservato sorprese e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se dovesse arrivare il titolo.

Il nome che da qualche giorno sta rimbalzando nell’ambiente Napoli è quello di Vlahovic. Le condizioni economiche del serbo confermano che si tratta di una operazione di calciomercato complicata. Lo Scudetto e la cessione di Osimhen potrebbe consentire al Napoli di avere una cifra economica importante per andare a bussare alle porte della Juventus. Non c’è al momento nessuna trattativa ancora in corso.

Di certo il serbo consentirebbe al Napoli di fare un salto di qualità importante e presentare un attacco di tutto rispetto. Per ora si può parlare solo di una suggestione. Difficilmente Vlahovic arriverà facilmente in azzurro nel prossimo calciomercato, ma un tentativo ADL lo potrebbe comunque fare. Vedremo come si svilupperà il tutto e se alla fine si potrà arrivare almeno ad una trattativa oppure tutto questo resterà una semplice idea.