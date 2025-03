Napoli: infortunio Mazzocchi, l’annuncio da Castel Volturno

L’esterno continua ad essere ai box per un problema fisico e c’è un po’ di insicurezza su quando potrà essere a disposizione: ecco i dettagli

Pasquale Mazzocchi vuole aiutare il Napoli. L’esterno difensivo è ormai da diverso tempo ai box per un problema fisico e da parte sua c’è tutta l’intenzione di rientrare il prima possibile a disposizione del tecnico per dare una mano ai compagni. Il ritorno al 3-5-2 potrebbe comunque consentirgli di essere ancora più decisivo rispetto al passato e per questo motivo Conte è pronto ad utilizzarlo magari con una frequenza maggiore rispetto a quella attuale.

Ma prima bisognerà recuperarlo dall’infortunio. Le condizioni di Mazzocchi preoccupano un po’ in casa Napoli e a questo punto vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Intanto da Castel Volturno arrivano degli aggiornamenti importanti sulle condizioni dell’esterno difensivo. La speranza da parte di Conte è anche dello stesso giocatore è che possa rientrare nel minor tempo possibile anche per dare al tecnico una alternativa importante.

Napoli: come sta Mazzocchi

Ma come sta Mazzocchi? Al momento non si ha un quadro chiaro sulle condizioni del terzino. Pasquale Tina, inviato di Radio Marte, ha fatto il punto sul quadro clinico dell’esterno sottolineando che l’obiettivo principale è quello di recuperarlo nel minor tempo possibile e metterlo a disposizione di Conte.

L’ipotesi principale è quello di vederlo almeno tra i convocati per la partita contro il Venezia. Davvero difficile pensare ad un suo titolare, ma in panchina e per fargli assaporare il campo e poi riaverlo completamente a disposizione subito dopo la sosta. Naturalmente la certezza l’avremo solamente nelle prossime ore e in base anche alle sensazioni che il calciatore darà in vista della sfida contro il Venezia.

Al momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Molto difficile in questo momento avere certezze. L’obiettivo del Napoli è quello di riuscire a recuperare Mazzocchi in davvero poco tempo per consentirgli subito dopo di dare una mano alla squadra. Poi naturalmente c’è il rischio ricaduta e quindi si continua a restare nel dubbio e nella linea di precauzione per non dover fare i conti con uno stop ancora più lungo.