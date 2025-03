Conte ha scelto il brasiliano: sarà lui la nuova stella del Napoli

La stagione deve ancora volgere al termine, eppure il Napoli starebbe già cominciando a programmare la prossima.

Stando alle ultime notizie, infatti, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe cominciato a mettere mano alla sua agenda per capire con che tipi di profili andare a rinforzare la rosa di Antonio Conte nella prossima stagione. Dal canto suo il salentino avrebbe già le idee piuttosto chiare, avendo presentato al dirigente partenopeo il nome di una giovane stella brasiliana, che al Diego Armando Maradona potrebbe esaltarsi fino a consacrarsi una volta e per tutte come uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in Europa.

Il brasiliano sarà la nuova stella del Maradona

C’è ancora uno scudetto in ballo, ma il Napoli starebbe già cominciando a programmare la prossima stagione, anche perché l’obiettivo è quello di rimanere competitivi e credibili anche nella prossima, soprattutto con una Champions League in più da giocare.

Le strategie dei partenopei dipenderanno molto dal tricolore, ma Antonio Conte non ha alcuna intenzione di transigere su un’operazione in particolare. Il salentino vuole infatti che il direttore sportivo Giovanni Manna gli porti in azzurro il brasiliano, giocatore che quest’anno si sta mettendo in mostra con prestazioni di livello che gli valgono l’interesse tanto del Napoli quanto quello di altre grandi squadre d’Europa.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di AreaNapoli, in vista della prossima estate di calciomercato il club partenopeo avrebbe messo gli occhi su Igor Paixao, esterno brasiliano del Feyenoord classe 2000 che fino a questo momento ha collezionato 37 presenze 13 assist e 8 gol in tutte le competizioni, uno dei quali in Champions League proprio contro il Milan. L’ex Coritiba potrebbe dunque essere il sostituto naturale di Khvicha Kvaratskhelia, anche se il tutto dipenderà molto da Noah Okafor, che potrebbe anche essere confermato dal Napoli al termine di questa stagione se dovesse convincere Antonio Conte.

Affare da circa 20MLN: il Napoli ha deciso

Come anticipato negli scorsi mesi proprio su questi lidi, il Napoli ha messo gli occhi su Igor Paixao del Feyenoord. Il brasiliano si sta dimostrando essere un giocatore di livello pronto al definitivo salto di qualità in carriera, che potrà essere proprio in azzurro alla corte di Antonio Conte.

Semmai quest’interesse dovesse concretizzarsi, per convincere il Feyenoord ci potrebbero volere almeno 17 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, ma la sensazione è che il club di Rotterdam possa alzare la posta in palio, soprattutto se il rendimento di Paixao dovesse continuare ad essere così tanto convincente. Il fatto è che il Napoli potrebbe spingersi anche fino alle richieste degli olandesi, solo a patto che il mercato non offra di meglio. Staremo a vedere.