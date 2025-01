Napoli, niente Garnacho: contatti per il brasiliano – ESCLUSIVA

Karim Adeyemi e Alejandro Garnacho sono i due nomi più caldi in orbita Napoli, che nel frattempo si starebbe muovendo anche su altro.

Stando alle ultime notizie, infatti, complici le difficoltà nel riuscire a portare in azzurro uno tra il tedesco e l’argentino, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe posato gli occhi sul brasiliano, profilo di prospettiva che in questa stagione si starebbe mettendo in mostra non solo nel suo campionato di competenza ma anche in Champions League.

Dettaglio, questo, tutt’altro che da sottovalutare, visto che per il suo Napoli Antonio Conte vorrebbe giocatori pronti ad ogni evenienza, proprio come il carioca che potrebbe alla fine diventare lui l’erede di Khvicha Kvaratskhelia.

ESCLUSIVA NCL: Napoli, contatti per il brasiliano

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, ancora alla ricerca di un calciatore che possa andare a sostituire in rosa Khvicha Kvaratskhelia. Al 27 di gennaio, non aver ancora preso nessuno al posto del georgiano è grave, anche perché di questo passo Antonio Conte rischia di giocare la seconda parte di stagione con il solo Neres. Certo, l’avere solo una competizione da qui a maggio potrebbe aiutare, ma godere su delle alternative non è male in nessun caso.

Nel corso di queste settimane l’attenzione del direttore sportivo Giovanni Manna si sarebbe posata in modo particolare su Karim Adeyemi e Alejandro Garnacho, ma le difficoltà che si starebbero trovando nelle operazioni per questi due giocatori avrebbero portato il dirigente azzurro a fare un sondaggio anche per il giovane esterno brasiliano, messosi in mostra in questa prima parte di stagione con grandi prestazioni, soprattutto in Champions League.

Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di Napolicalciolive.com, in lizza per sostituire Kvaratskhelia ci sarebbe anche Igor Paixao del Feyenoord, giocatore per il quale il Napoli avrebbe avuto anche dei timidi contatti in queste settimane.

Il sostituto di Kvaratskhelia arriva dall’Olanda

Igor Paixao potrebbe essere il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli, o meglio, l’avrebbe potuto essere, visto che un pensierino sul classe 2000 Giovanni Manna lo aveva anche fatto.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il direttore sportivo partenopeo era entrato in contatto sia con gli agenti del giocatore che con il Feyenoord per capire se c’era margine di trattativa, con il club di Rotterdam che ha subito fatto muro sparando alto per il cartellino del suo giocatore. Nonostante abbia una valutazione di 18 milioni di euro, stando a dati Transfermarkt, i biancorossi hanno fissato a quasi 50 milioni di euro il prezzo di Paixao, il tutto perché tra degli ottavi di Champions League da conquistare ed una classifica, in Eredivisie, da risalire, non avrebbero alcuna intenzione di fare a meno dei loro migliori giocatori, fra i quali il brasiliano.