Napoli, Marin fa le valigie: Conte ha scelto il nuovo difensore

Rafa Marin è pronto a vestire la maglia del Villarreal: pochi minuti fa è spuntato il nome del sostituto. L’ha scelto Conte: ecco il nuovo profilo

Il Napoli si scatenerà nell’ultima settimana di calciomercato per chiudere subito nuovi colpi da regalare ad Antonio Conte dopo il trionfo contro la Juventus. Gli azzurri hanno battuto Atalanta e Juventus e si apprestano a scendere in campo all’Olimpico contro la Roma: spunta un nuovo difensore per sostituire subito Rafa Marin.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, il Napoli ha trovato l’accordo con il Villarreal per il trasferimento di Rafa Marin. Il difensore spagnolo è pronto a cambiare squadra a gennaio per tornare a splendere di luce propria: spunta il nuovo profilo per sostituire alla grande, arriva l’intreccio con Conte decisivo per il colpo in difesa.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: l’ha scelto lui

Un momento decisivo per puntare in alto riuscendo a competere fino alla fine. Il Napoli sarà molto attivo nell’ultima settimana di calciomercato: il ds Manna è pronto a chiudere un nuovo colpo in attacco e soprattutto in difesa vista l’imminente partenza di Rafa Marin che tornerà in Spagna.

Il ds Manna continua a cercare un nuovo difensore per sostituire Rafa Marin. Il difensore spagnolo del Napoli è pronto a tornare in Spagna per sposare il progetto del Villarreal: qui ritroverà l’ex azzurro Raul Albiol che ha vissuto stagioni indimenticabili con la maglia del Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Marin Pongracic potrebbe vestire subito volare da Conte che l’ha scelto direttamente lui insieme al fratello. Più volte è stato visionato ai tempi del Lecce, ma ora il difensore croato è tornato titolare con Palladino nell’ostica trasferta contro la Lazio. Le sue condizioni sono ottime e sarebbe così pronto a trasferirsi sotto l’ombra del Vesuvio.

Il ds Manna è pronto a chiudere anche il nuovo attaccante per sostituire al meglio Kvara che ha già debuttato con il PSG: Adeyemi e Garnacho sono in pole, mentre il piano B si chiama Ndoye del Bologna. Ormai ci siamo per pensare così ai nuovi innesti di spessore visto che il tempo stringe: il ds Manna è voglioso di regalare subito innesti di caratura internazionale all’allenatore azzurro. Ormai ci siamo per puntare in alto: ecco la mossa a sorpresa.