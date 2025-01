Napoli, svolta Olivera: la data del ritorno in campo

Il Napoli si prepara a scendere in campo all’Olimpico per affrontare la Roma. Spunta la nuova data di ritorno in campo per Olivera: ecco quando ci sarà

Un momento decisivo per recuperare le forze dopo la dura battaglia contro la Juventus. Conte tornerà a lavorare a Castel Volturno mercoledì per preparare la sfida contro la Roma: non ci sarà Olivera che resterà fuori per infortunio. Al suo posto sarà confermato Leonardo Spinazzola: l’ex giocatore giallorosso cercherà di dare il meglio di sè proprio contro gli amici Mancini e Pellegrini.

Un’assenza importante per Antonio Conte in vista delle prossime sfide di campionato. Spunta la nuova data di rientro per il terzino uruguaiano Olivera che resterà fuori anche per la trasferta contro la Roma. Gli azzurri punteranno tutto sulla vittoria per competere fino alla fine con l’Inter per il duello Scudetto: occhio anche all’Atalanta che potrebbe rientrare alla grande. Con una partita a settimana il Napoli cercherà di recuperare le forze dopo il trionfo contro la Juventus: Conte ha concesso tre giorni di riposo alla squadra.

Napoli, quando torna in campo Olivera: la data

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Mathias Olivera resterà fuori ancora per la trasferta di Roma. Secondo le ultime indiscrezioni il terzino uruguaiano ha cerchiato con la matita rossa la data del 2 marzo quando il Napoli affronterà l’Inter nel big match del Maradona. Starà fuori per circa settimane per poi riprendersi il suo posto occupato egregiamente da Leonardo Spinazzola: per lui sarà un’occasione d’oro per dimostrare il suo valore contro i suoi ex compagni di squadra.

L’ex Roma è molto amico di Mancini e Pellegrini: spesso vanno insieme a cena con le famiglie dopo l’avventura condivisa con i colori giallorossi. Il calcio può regalare tante amicizie al di là dei colori: il Napoli si appresta così a scendere in campo all’Olimpico per allungare ancora in classifica contro le dirette concorrenti.

Una nuova data per rivederlo in campo per il duello Scudetto in programma al Maradona il 2 marzo. Olivera non scenderà in campo a febbraio con Conte che alternerà subito Spinazzola e Mazzocchi sulla fascia sinistra. Il Napoli è pronto a continuare a sognare in grande per raggiungere la vetta solitaria, ma il percorso sarà ricco di difficoltà. Gli azzurri cercheranno di approfittarne proprio nei big match di Serie A: staremo a vedere.