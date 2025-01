Napoli: il regalo di Conte alla squadra dopo la vittoria contro la Juve

Conte vuole continuare a lottare con l’Inter per lo Scudetto: l’obiettivo è ormai chiaro, spunta il regalo fatto alla squadra pochi minuti fa. La verità assoluta

Saranno ore frenetiche in casa azzurra anche in ottica calciomercato. Il ds Manna vorrebbe subito chiudere colpi di caratura internazionale per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Spunta il nuovo regalo alla squadra azzurra dopo la convincente vittoria contro la Juventus.

Il Napoli non intende più fermarsi. La squadra guidata da Conte è pronta a combattere su ogni pallone come ha fatto Simeone al suo ingresso in campo. L’allenatore azzurro ha lavorato tanto in questi mesi soprattutto all’interno dello spogliatoio dopo le macerie lasciate dallo scorso anno.

Ormai il gruppo è vivo per andare a competere per lo Scudetto con Inter ed Atalanta: finora la stagione è stata da incorniciare, ora può arrivare la ciliegina sulla torta. Svelato il regalo di Conte dopo il trionfo contro la Juventus: ecco la verità.

Napoli, la mossa di Conte dopo il trionfo con la Juve

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Conte ha concesso tre giorni di riposo alla squadra azzurra dopo la vittoria contro la Juventus. Gli azzurri torneranno ad allenarsi a Castel Volturno soltanto mercoledì per preparare l’ostica trasferta di Roma per affrontare i giallorossi. Lukaku e compagni continuano ad avere fame di vittorie, un principio comune a tutti gli elementi della rosa (anche per chi gioca meno).

Il Napoli è pronto a lottare per il sogno Scudetto in vista dei prossimi mesi, ma il percorso sarà ricco di colpi di scena. Gli azzurri proveranno a collezionare tante vittorie in stagione per regalare tante emozioni ai tifosi dopo una stagione culminata con il decimo posto in classifica.

Saranno ore decisive per conoscere i prossimi colpi di gennaio. Il Napoli vorrebbe subito puntellare la rosa di Conte a gennaio con elementi di prospettiva assoluta: Adeyemi e Garnacho restano in pole per l’attacco azzurro. Il ds Manna è molto attivo su ogni trattativa, ma ormai il tempo stringe per chiudere le trattative.

Tutto può cambiare proprio negli ultimi giorni di gennaio con un colpo last-minute: il piano B si chiama Ndoye del Bologna pronto a cambiare maglia a fine gennaio dopo l’exploit con il club emiliano.