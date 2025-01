Napoli, colpo last-minute per Conte: scelto il sostituto

Conte si aspetta subito nuovi rinforzi: spunta un colpo last-minute in casa Napoli per accontentare l’allenatore azzurro. Ecco il nome del sostituto, arriva dalla Premier

Tutto può cambiare negli ultimi giorni di calciomercato per arrivare alla chiusura decisiva dell’affare. Il Napoli vuole subito accontentare l’allenatore leccese, Antonio Conte, che vuole rendersi subito protagonista alla prima stagione alla guida dei partenopei. Ecco il nuovo dettaglio decisivo per gennaio: può arrivare negli ultimi giorni di calciomercato.

Il ds Manna vuole subito regalare nuovi innesti di calciomercato ad Antonio Conte. Saranno frenetici gli ultimi giorni di gennaio per arrivare a chiudere le diverse trattative sul tavolo della dirigenza partenopea. Arriva il colpo last-minute per l’allenatore del Napoli: subito scelto il sostituto dalla Premier League. Conosciamo così ogni singolo dettaglio della nuova operazione da urlo: pronto il profilo di spessore internazionale.

Napoli, la mossa a sorpresa di Manna: arriva il colpo in attacco

Il Napoli sarà molto attivo negli ultimi giorni di calciomercato: Adeyemi è sempre più vicino all’addio al Borussia Dortmund. Come riportato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il club tedesco è pronto a chiudere per il sostituto: Kevin Schade è ad un passo dal Dortmund. Un intreccio suggestivo di calciomercato per far partire il talentuoso giocatore della Nazionale tedesca: Adeyemi potrebbe vestire così la maglia azzurra, ma c’è anche il Chelsea sulle sue tracce.

Tutto può cambiare proprio negli ultimi giorni di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. Conte si aspetta subito nuovi rinforzi per competere fino alla fine per lo Scudetto: gli ultimi risultati convincenti hanno fatto cambiare percezione allo stesso allenatore del Napoli che ci proverà lottando punto a punto con Inter ed Atalanta.

Una stagione da incorniciare finora per Di Lorenzo e compagni: per il ritorno in Champions League sembra ormai fatta, ma ora in casa Napoli si continua a sognare per arrivare al trionfo del campionato. Saranno sfide affascinanti fino alla fine della stagione per concentrarsi su ogni partita da disputare. Il Napoli proverà così a rendere difficile la vita all’Inter che giocherà quasi il doppio delle partite degli azzurri: Simone Inzaghi lo sa bene e dovrà pensare sempre ad una rotazione importante.

Adeyemi potrebbe essere il prossimo colpo di mercato del ds Manna: un intreccio suggestivo di calciomercato che arriverà proprio negli ultimi giorni di gennaio. Ormai ci siamo per chiudere l’affare da urlo.