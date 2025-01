Napoli, la frecciatina di Kvara a Conte: l’annuncio

Kvaratskhelia ha subito debuttato con la maglia del PSG: ecco la nuova frecciatina nei confronti del Napoli e di Antonio Conte, spunta l’amara verità

Kvara vuole incidere nel calcio internazionale per vincere la Champions League. Un momento decisivo per voltare subito pagina dicendo addio al Napoli: subito si è dimenticato dell’ex squadra azzurra che l’ha lanciato nel calcio che conta. Sarà indelebile lo Scudetto vinto con Luciano Spalletti grazie al suo super contributo insieme a Victor Osimhen: spunta la frecciatina nei confronti anche di Antonio Conte.

Subito decisivo con l’assist a Dembele per l’uno a uno finale del PSG: un brutto stop per la formazione guidata da Luis Enrique. Il talento georgiano è stato subito protagonista con alcune giocate che hanno infiammato il pubblico parigino. Un momento decisivo per diventare in poco tempo l’idolo del PSG: Kvara è tornato in campo dopo un mese di stop. Ecco la nuova frecciatina lanciata nei confronti della sua ex squadra e di Antonio Conte che ha rivelato di essere stato deluso dopo aver saputo delle trattative che andavano avanti da mesi.

Napoli, l’amara verità di Kvara: subito ha dimenticato la sua ex squadra

Tutto è cambiato in pochi giorni per ambire a grandi palcoscenici. Il Napoli è pronto a sognare in grande, ma sono arrivate nuove dichiarazioni da parte di Kvara ai microfoni della stampa francese dopo la prima sfida ufficiale con la maglia del top club parigino.

Lo stesso Kvara ha rilasciato diverse dichiarazioni alla stampa francese in mixed-zone dopo la prima sfida con la maglia del PSG. Il talento georgiano si è detto felice dopo il debutto con la squadra parigina: “I giocatori ed il club subito si sono presi cura di me. Mi hanno detto: ‘Pensa solo ad allenarti, noi ci occupiamo del resto'”. Dopo un mese di stop è tornato così a deliziare il grande pubblico: l’addio al Napoli è arrivato a sorpresa.

Kvara ha fatto altre scelte per il futuro della sua carriera: il Napoli per lui è soltanto un vecchio ricordo. Il suo obiettivo ora è quello di vincere con il PSG per ambire anche al Pallone d’oro e al trionfo in Champions League. Da pochi giorni è iniziata una nuova avventura a Parigi per sognare in grande: subito si è dimenticato della sua ex squadra per concentrarsi al presente.