Napoli, nuova cessione immediata: Conte non ci sta

Il Napoli ha chiuso un nuovo accordo per la cessione nelle prossime ore. Conte è infuriato per la decisione: sarà addio ufficiale a gennaio

Il ds Manna continua a sognare in grande per far arrivare subito nuovi rinforzi in casa Napoli. Antonio Conte è raggiante dopo la vittoria contro la Juventus, ma latitano gli arrivi di giocatori di caratura internazionale. Pochi minuti fa è stata formalizzata una nuova cessione: l’annuncio ufficiale arriverà in settimana.

Un nuovo intreccio suggestivo di calciomercato per continuare a sognare in grande. Conte non ci sta al momento dopo la decisione del presidente De Laurentiis: spunta la nuova verità per l’addio immediato. L’annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni per chiudere così un nuovo affare in uscita. Dopo gli addi di Caprile, Zerbin e Kvara, arriverà una nuova cessione in casa Napoli. Ma non è finita qui: il ds Manna si concentrerà sui colpi in entrata per puntellare la retroguardia partenopea per il girone di ritorno già iniziato da diverse settimane.

Napoli, la verità sulla nuova cessione: Conte è infuriato

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, Rafa Marin è pronto per vestire la maglia del Villarreal: c’è l’accordo chiuso tra i club. Arriverà in prestito oneroso di un milione di euro fino a giugno: volerà in Spagna soltanto nei prossimi giorni. Conte vorrebbe subito un nuovo sostituto in difesa con il ds Manna che sta lavorando nelle ultime ore senza sosta.

Dopo la vittoria convincente contro la Juventus la dirigenza partenopea cercherà di regalare un nuovo innesto di qualità anche nel reparto difensivo. Da un altro punto di vista la notizia è confortante visto che significherà che arriverà subito un nuovo difensore per Conte. Il tempo stringe per la chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Il Napoli vuole sognare in grande già nei prossimi giorni: serve un nuovo rinforzo in attacco, ma arriverà anche il sostituto di Marin.

La dirigenza partenopea è pronta a sferrare l’assalto vincente in ottica futura per chiudere immediatamente le trattative di calciomercato. A gennaio arriveranno nuovi colpi di caratura internazionale: gli ultimi intrecci subito da risolvere per il ds Manna che è molto attento ad ogni affare di spessore. Il Napoli punta ad arrivare in alto lottando fino alla fine con Inter ed Atalanta per il sogno Scudetto. Rafa Marin è pronto a dire ufficialmente addio agli azzurri.