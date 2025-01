Napoli, svolta Garnacho: l’annuncio di Amorim spiazza tutti

Garnacho è pronto a prendere la sua miglior decisione possibile per quanto riguarda il suo futuro. Amorim ha rivelato quello che succederà nei prossimi giorni: spunta tutta la verità

Il Napoli ha monitorato a lungo il talentuoso giocatore del Manchester United Garnacho. Il classe 2004 è stato messo in cima della lista per il post Kvara passato al PSG: ecco la dichiarazione a sorpresa del manager Amorim.

Il manager portoghese del Manchester United, Amorim, ha chiarito il futuro di Garnacho in maniera definitiva. Il talentuoso giocatore argentino è stato accostato a Napoli e Chelsea, ma pochi minuti fa è arrivato l’annuncio decisivo dell’allenatore dei Red Devils. Il top club inglese ha pensato anche all’addio a gennaio del giocatore argentino: spunta la verità per il classe 2004.

Napoli, il futuro di Garnacho: parla il manager del Man United

Un annuncio a sorpresa del manager portoghese del Manchester United che ha parlato del futuro di Garnacho alla stampa inglese. Ecco le sue dichiarazioni: “Lui è un nostro giocatore e sono veramente contento di lui. Sta migliorando molto e penso che abbia fatto un’ottima partita giovedì scorso”. Poi ha aggiunto: “È un ragazzo giovane, quindi può recuperare molto bene: è pronto per questa partita. Vogliamo usare tutto il talento di Garnacho per vincere”.

Il talento argentino è stato schierato da Amorim anche titolare per affrontare il Fulham in Premier League: negli ultimi giorni è stato accostato anche a Napoli e Chelsea, ma ora il manager portoghese potrebbe optare per la sua permanenza.

L’argentino vorrebbe così dimostrare tutto il suo valore con i Red Devils posticipando la sua partenza in estate. Per l’argentino sono state settimane davvero intense per pensare alla migliore decisione possibile. Un momento decisivo per continuare così la sua avventura con il Man United in vista dei prossimi impegni: la squadra inglese non sta attraversando un ottimo periodo di forma. Amorim ha lasciato lo Sporting Club per sposare il progetto dei Red Devils, ma finora le sensazioni non sono state così positive.

Il progetto del Manchester United dovrà essere rifondato per puntare nuovamente in alto. Ora Garnacho potrebbe optare per la sua permanenza almeno fino giugno per poi dire definitivamente addio al top club inglese. Napoli e Chelsea sono ancora sulle sue tracce, ma tutto si deciderà nei prossimi giorni: arriverà la decisione ufficiale.