Napoli, Raspadori fa le valigie: scelta la nuova squadra

Giacomo Raspadori è pronto a cambiare subito squadra a fine gennaio. Ormai ha preso la decisione di volare altrove: Conte non l’ha mai preso in considerazione come gli altri

Ore decisive per conoscere la prossima squadra di Raspadori. L’attaccante del Napoli ha intenzione di fare subito le valigie per giocare con maggiore continuità a partire da febbraio. I prossimi giorni potrebbero riservare tante sorprese per il giocatore emiliano che ormai vuole tornare ad essere protagonista in Serie A. Anche contro la Juventus non ha fatto il suo ingresso in campo restando in panchina per tutta la sfida contro i bianconeri: spunta la sua prossima destinazione.

Il ds Manna si appresta a vivere l’ultima settimana di calciomercato per regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte. Il Napoli continua a volare in Serie A superando anche la Juventus: un momento decisivo per decidere anche la prossima destinazione di Giacomo Raspadori.

L’attaccante emiliano vorrebbe subito fare le valigie per tornare a segnare gol importanti come quello siglato contro il Venezia poche settimane fa. Un intreccio di calciomercato davvero suggestivo per conoscere il futuro di Raspadori: ormai la sua avventura è arrivata ai titoli di coda in maglia azzurra.

Napoli, la decisione su Raspadori: Conte lo lascerà partire

L’allenatore azzurro è tornato a parlare di lui proprio in conferenza stampa dicendo di essere dispiaciuto per dare minutaggio a giocatori come lui. Con una competizione soltanta da disputare Conte si affiderà ai titolarissimi: pochi minuti fa è arrivato l’annuncio a sorpresa.

Saranno ore decisive in casa azzurra per conoscere il futuro di Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli vuole subito cambiare squadra per tornare da protagonista in campo: come svelato dalle ultime indiscrezioni di calciomercato la Roma vorrebbe regalare un nuovo attaccante a Claudio Ranieri dopo la vittoria contro l’Udinese. Proprio contro i giallorossi gli azzurri scenderanno in campo all’Olimpico nel prossimo turno di calciomercato: Conte vuole collezionare altri punti per lottare fino alla fine per lo Scudetto.

Ranieri vuole a tutti i costi l’attaccante del Napoli, ma allo stesso tempo il direttore sportivo azzurro dovrà prendere subito i sostituti in attacco. Conte si aspetta così nuovi rinforzi dopo l’addio di Kvara che ha fatto già il suo debutto con il PSG. Giorni intensi per arrivare così a chiudere le prossime trattative già in ballo: il ds Manna è pronto a regalare nuovi colpi in attacco.