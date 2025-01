Serie A: grave infortunio, out contro il Napoli

Brutte notizie per quanto riguarda un tecnico. Il giocatore è uscito dal campo per un problema fisico e per lui il recupero è impossibile

È un Napoli che sogna lo Scudetto e segue attentamente anche il cammino delle altre squadre. In questo momento i fari sono puntati partita dopo partita considerato che la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Ma in casa partenopea si ha la certezza di poter ambire in grande e per questo motivo si va avanti con la fiducia giusta.

Intanto da una delle prossime avversarie non arriva una buona notizia. L’infortunio è più grave del previsto e per lui i tempi di recupero non sono assolutamente brevi. Questo significa che non potrà essere in campo contro il Napoli. Un sospiro di sollievo per quanto riguarda Conte che avrà un avversario meno temibile in campo. Meno, invece, per l’alto tecnico visto che dovrà rinunciare ad uno dei punti fermi della formazione titolare.

Ancora un infortunio: ecco i tempi di recupero

Il Napoli sta preparando con attenzione le prossime due sfide. La Roma è sicuramente l’ostacolo più ostico da superare considerato che la squadra giallorossa ha sempre dimostrato di poter ambire a traguardi di assoluto livello e di avere una rosa temibile. Ma attenzione anche all’Udinese, che ha dei giocatori di qualità.

Ma contro il Napoli non ci sarà Touré. Il giocatore è uscito in barella nella partita odierna e per lui ci vorrà assolutamente del tempo per recuperare. Il primo responso parla di almeno tre settimane di stop e per questo motivo la sua presenza con i partenopei è assolutamente a rischio. Naturalmente la certezza la avremo solamente dopo i controlli medici e quindi ci vorrà del tempo, ma la sensazione è purtroppo non riuscirà ad essere in campo fra 15 giorni.

Una tegola importante e che porterà l’Udinese a dover fare a meno di uno dei migliori della squadra friulana. Naturalmente questo rappresenta una tegola importante e quindi vedremo bianconeri come decideranno di sostituire il centrocampista per la sua assenza.

Touré è uscito dal campo poco dopo l’inizio della sfida contro la Roma a causa di un brutto infortunio. Ancora non è chiaro l’entità e di cosa si tratta, ma le prime ipotesi dicono almeno tre settimane di stop e quindi niente presenza in campo contro il Napoli di Conte.