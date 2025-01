Calciomercato: fatta per l’attaccante colombiano, decisivo lo scambio

Il colombiano dell’Aston Villa continua ad essere un obiettivo di diverse squadre. Lo segue da vicino anche il Napoli, ma non sarà facile

Tra i talenti attualmente presenti nel calcio europeo c’è anche Duran. Il colombiano dell’Aston Villa sta dimostrando tutte le sue qualità e su di lui hanno messo gli occhi diverse big. Anche il Napoli lo ha individuato come bomber del futuro e si era già mosso nelle scorse settimane per capire la fattibilità dell’operazione. Non è un colpo facile per diversi motivi visto che ci sono molte squadre che si stanno valutando di accelerare le tempistiche.

Secondo le informazioni di Konur, le prime offerte all’Aston Villa dovrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Il club inglese non dovrebbe privarsi del giocatore e poi bisognerà capire anche le intenzioni di Duran. Per il Napoli sembra quasi impossibile una proposta in questo calciomercato per diversi motivi. Poi naturalmente tutto può succedere e vedremo cosa accadrà fino al 3 febbraio.

Mercato: assalto a Duran, le ultime

Le prestazioni del classe 2003 stanno interessando a diverse squadre e per questo motivo l’Aston Villa ha la certezza che dovrà fare a meno del giocatore entro il calciomercato estivo. L’obiettivo degli inglesi è comunque quello di riuscire a tenerlo fino al termine della stagione per magari far lievitare ancora più il prezzo. Non sicuramente un compito semplice visto che le offerte che potrebbero arrivare a breve.

Il Real Madrid è pronto a mettere sul piatto una proposta di calciomercato importante più il cartellino di Endrick per convincere l’Aston Villa a far partire Duran. Su di lui ci sono anche squadre arabe pronte a sborsare una cifra importante, ma per il momento l’idea saudita non sembra convincere molto il colombiano. Il Napoli resta alla finestra nella speranza di poter in futuro entrare in corsa magari in estate.

Il suo acquisto, almeno stando alle indiscrezioni, è legato principalmente alla partenza a titolo definitivo di Osimhen. Con quei soldi il Napoli andrebbe su Duran. Quindi il discorso, a meno di sorprese dell’ultimo momento, è rinviato direttamente al calciomercato estivo.

Il Napoli resta interessato a Duran

Il Napoli non molla la pista Duran anche se si tratta di un obiettivo di calciomercato non semplice da raggiungere per la concorrenza. I partenopei comunque difficilmente si muoveranno prima dell’estate e quindi bisognerà capire prima se qualche squadra romperà gli indugi in questi giorni.