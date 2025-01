Rompe con l’allenatore: affare low cost per il Napoli

Grande occasione di calciomercato per i partenopei. Il calciatore ha praticamente rotto con il tecnico ed ora può uscire già a gennaio

Il Napoli è concentrato sulle priorità, ma non perde di vista le possibili occasioni che potrebbero esserci in questa ultima settimana di calciomercato. E nelle prossime ore gli occhi sono tutti puntati in casa Milan. A sorpresa un giocatore è andato in rotta di collisione con il proprio tecnico e a questo punto non è da escludere che ci possa essere un tentativo da parte dei rossoneri.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle suggestioni. Prima di tutto bisognerà capire se ci sarà la possibilità di una tregua tra i due. Ma se questa non potrà avvenire per qualsiasi motivo, il Napoli rappresenta una soluzione da tenere in considerazione in un momento in cui il calciomercato si avvia alla conclusione. Naturalmente poi si dovrà vedere il pensiero di Conte sull’operazione.

Calciomercato Napoli: rompe con il tecnico, ci prova Manna?

Il Napoli in questo momento ha due priorità: il centrale e l’esterno offensivo. Mazzocchi e Spinazzola sono destinati a rimanere almeno per adesso. Poi se ci dovesse essere una occasione, non è da escludere che si possa arrivare ad un cambio di strategia considerando anche la volontà di avere in quel ruolo dei giocatori importanti e di assoluta qualità.

Per questo motivo il Napoli nei giorni scorsi aveva sondato il terreno per Calabria. L’arrivo di Conceicao sembrava aver cambiato un po’ la situazione con il calciatore destinato a rimanere fino al termine della stagione. Ora, però, il litigio con il tecnico rischia di portare il terzino a dire addio nell’immediato senza aspettare luglio. Il contratto è in scadenza e quindi per Manna potrebbe essere una operazione low cost di calciomercato.

Per il momento si attendono le mosse del Milan. Se la dirigenza riuscirà a ricucire lo strappo fra i due, allora Calabria è destinato a restare in rossonero fino al termine della stagione. Altrimenti potrebbe lasciare subito Milano e il Napoli valuta l’opportunità di mettere a segno un colpo di calciomercato importante anche per continuare ad essere protagonisti.

Mercato Napoli: Calabria subito da Conte?

Il nome di Calabria è uno di quelli spendibili per il Napoli a parametro zero durante il calciomercato estivo. Ma ora la lite con Conceicao potrebbe cambiare tutto e chissà che Manna non possa farci un pensierino nell’immediato.