Napoli: Ngonge al Milan, scambio con l’esterno

I partenopei sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Possibile uno scambio con i rossoneri nelle prossime settimane

Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Manna in questo momento sta valutando quali giocatori portare alla corte del proprio tecnico. Ci potrebbe essere a sorpresa una operazione di scambio con il Milan. Siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se si potrà arrivare alla fumata bianca oppure no.

Secondo le informazioni di Giovanni Scotto, il Milan continua a seguire da vicino Ngonge in caso di partenza di Okafor in questo calciomercato. Siamo ad oggi nel campo delle ipotesi e di un primo sondaggio da parte dei rossoneri. Niente di certo considerato che siamo nella fase embrionale e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: Milan-Ngonge, ipotesi scambio

Il Milan continua a sondare il terreno per Ngonge. L’ex Verona piace da tempo ai rossoneri e la partenza di Okafor potrebbe consentire a Moncada di affondare il colpo in questo calciomercato. Siamo ad oggi nel campo delle ipotesi, ma naturalmente in futuro è ancora tutto da scrivere e quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per cercare di avere un quadro più chiaro sulla vicenda.

Non è da escludere che il Napoli possa magari ipotizzare uno scambio di calciomercato con il Milan per Ngonge. Sappiamo come in rosa manca un vice Di Lorenzo e Calabria potrebbe rappresentare un nome giusto. L’arrivo di Conceicao sembra aver riportato il terzino più al centro del progetto del club meneghino. Ma il contratto è in scadenza e quindi una separazione in anticipo non è una ipotesi così remota visto che al termine della stagione le strade di separeranno.

Per il momento il Napoli resta una pista non facilmente percorribile per Calabria, ma il calciomercato è comunque ancora lungo e per questo motivo non è da escludere la possibilità che possa davvero arrivare ad una fumata bianca considerata il forte interesse dei rossoneri nei confronti di Ngonge.

Il Milan è fortemente interessato a Ngonge in questo calciomercato soprattutto se dovesse partire Okafor. Vedremo se questa ipotesi riuscirà a trasformarsi in realtà e, soprattutto, se ci sarà un sondaggio da parte dei partenopei per Calabria.