Ngonge resta in Serie A: lo scambio sblocca l’affare

L’avventura del belga con i partenopei sembra essere ormai agli sgoccioli. Prende piede la possibilità di una operazione con un club di A

Cyril Ngonge potrebbe salutare Napoli dopo solo un anno. Nonostante la decisione di Conte di trattenerlo in estate, il belga sta trovando davvero poco spazio e l’ipotesi di una sua partenza in questa sessione di calciomercato è assolutamente da tenere in considerazione. Per il momento il suo entourage sta facendo diversi sondaggi con i club di Serie A per capire meglio la fattibilità di questa operazione. Ad oggi non c’è assolutamente un accordo, ma attenzione ad uno scambio destinato a sbloccare l’affare.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, il futuro di Ngonge potrebbe essere ancora in Serie A. Il Napoli è disposto a privarsi di lui anche in prestito oneroso. Ma attenzione all’ipotesi di uno scambio. C’è un giocatore che interessa da tempo ai partenopei ed ora si ragiona ad una operazione di calciomercato con il coinvolgimento del belga.

Calciomercato Napoli: ipotesi scambio con Ngonge

Ngonge spinge per continuare a restare in Serie A. Le proposte di un trasferimento all’estero non mancano, ma il belga vuole proseguire la sua avventura in Italia e si parla tanto di Bologna, Fiorentina e addirittura di un ritorno al Verona. Ma c’è una squadra che potrebbe sbaragliare la concorrenza se si dovesse aprire l’ipotesi di uno scambio.

Stando alle ultime informazioni, Ngonge è anche una idea di calciomercato del Genoa e non è da escludere che il Napoli magari provi ad intavolare un affare con il coinvolgimento di Frendrup. Il Grifone non vorrebbe privarsi del proprio centrocampista, ma c’è l’interesse delle big e i partenopei sono pronti a sfruttare la carta del belga per chiudere da subito l’operazione e anticipare la concorrenza. Da capire poi se ci sarà l’arrivo immediato alla corte di Conte oppure il tutto sarà rinviato alla prossima estate.

La certezza è rappresentata dal fatto che il Napoli pensa a Frendrup per rinforzare il proprio reparto di centrocampo e Ngonge rappresenta la carta giusta per cercare di arrivare alla fumata bianca. Vedremo come si svilupperà questa ipotesi di calciomercato e quale sarà il destino dei due giocatori.

Mercato Napoli: il Genoa punta Ngonge

A parte la vicenda Frendrup, il Genoa vuole Ngonge per rinforzare la squadra in questo calciomercato. Una ipotesi molto difficile per diversi motivi, ma nei prossimi giorni il discorso è destinato ad entrare nel vivo per capire la fattibilità dell’operazione.