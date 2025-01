Infortunio Olivera: Conte in ansia, svelati i nuovi tempi di recupero

A Castel Volturno continua a tenere banco la situazione degli infortunati. Da valutare con attenzione le condizioni del difensore uruguaiano

In casa Napoli si è pronto a tornare in campo per preparare la delicata sfida contro il Verona. Gli scaligeri all’andata hanno rappresentato una brutta sorpresa per i partenopei ed ora la volontà da parte degli uomini di Conte è quella di non commettere gli stessi errori. Sicuramente la sfida nasconde diverse insidie, ma siamo davanti ad una squadra completamente differente da quella di un girone fa e più consapevole dei propri mezzi.

Restano comunque da valutare la situazione di alcuni infortunati. Se Kvaratskhelia si avvicina al ritorno a disposizione, nelle prossime ore si avrà un quadro molto più chiaro per quanto riguarda Olivera e Politano. La speranza da parte di Conte è quella di averli entrambi a disposizione, ma molto dipenderà da come si svilupperà la situazione e quindi non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per capire meglio il quadro generale.

Napoli: infortunio Olivera, le condizioni

La situazione che preoccupa maggiormente il Napoli è sicuramente quella di Olivera. Il difensore uruguaiano è uscito nel finale dalla sfida contro la Fiorentina per un problema fisico e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Il giocatore si sottoporrà ai controlli medici per capire meglio l’entità del problema e quando potrà rientrare a disposizione del proprio tecnico.

Secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport, le condizioni di Olivera sono in netto miglioramento e potrebbe essere addirittura a disposizione per la sfida contro il Verona. Un recupero lampo per l’esterno visto che fino a qualche giorno fa c’era preoccupazione per le condizioni dell’uruguaiano. Comunque si aspetteranno i controlli medici per avere un quadro più chiaro e capire se prendersi dei rischi oppure no. La volontà del club è quella di non aggravare la situazione e quindi il giocatore sarà in campo solo una volta smaltito il problema.

La speranza di Conte resta comunque quella di avere Olivera a disposizione almeno per la panchina contro il Verona. Su quella fascia manca un sostituto di livello e per questo motivo una sua assenza potrebbe avere un peso importante ai fini del risultato.

Olivera tra rinnovo e infortunio

Sono settimane fondamentali per quanto riguarda Olivera. Si parla della possibilità di un suo rinnovo già nei prossimi giorni e vedremo se questo sarà festeggiato con il ritorno in campo dall’infortunio.