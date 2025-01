Napoli: incontro con l’agente, firma ad un passo

Giornata importante in casa partenopea. Nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro per fare il punto della situazione sulla trattativa

Trascorse le feste, in casa Napoli si è pronti ad entrare nel vivo in diverse trattative. Secondo quanto riferito da Il Mattino, in giornata è previsto un incontro con un agente per fare il punto della situazione. La volontà del club è quella di riuscire a trovare una soluzione in davvero poco tempo e si spera che questo incontro possa sbloccare il tutto. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e per questo motivo bisogna attendere un po’ di tempo per avere quadro più chiaro.

La trattativa, comunque, va avanti ormai da diverso tempo e per questo motivo in casa Napoli c’è fiducia sulla possibilità di chiudere il prima possibile l’affare. Naturalmente fino a quando non c’è la firma tutto può succedere ed ora sono in corso le riflessioni del caso per riuscire a trovare una soluzione e permettere a Conte di avere un rinforzo importante.

Napoli: colloquio con l’agente, i dettagli

In casa Napoli in queste ultime ore si sta parlando molto della possibilità di rinnovare il contratto con alcuni giocatori. Sono quattro le trattative attualmente in corso e destinate ad essere chiuse nel giro di poco. Olivera e Anguissa sono sempre più vicini a firmare il prolungamento con i partenopei. A Castel Volturno si spera di poter arrivare ad una fumata bianca anche con Kvaratskhelia e Meret, ma per il momento le parti sembrano essere lontane.

Secondo le ultime informazioni, in questa giornata è prevista una call tra l’agente di Meret e il Napoli per sbloccare la situazione e consentire ai partenopei di capire meglio come muoversi. Il rinnovo non è scontato e quindi molte squadre restano alla finestra. La speranza è che si possa comunque trovare una sorta di compromesso per non perdere il portiere a zero. Ma per adesso la strada è lunga e quindi non si hanno certezze.

Le prossime ore in questo senso saranno fondamentali e si spera di poter raggiungere in poco tempo l’accordo per il rinnovo di Meret. Naturalmente fino a quando non c’è la firma, tutto può succedere.

Il Napoli vuole rinnovare con Meret

Il rinnovo di Meret è uno dei temi da tempo al centro della discussione in casa Napoli. Per i contatti sono in corso e vedremo nei prossimi giorni se si arriverà o no all’accordo.