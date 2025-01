Mercato Napoli, svolta per l’affare dal Lecce: annuncio del ds

Mercato Napoli, arriva la svolta per l’affare che può essere condotto in porto proprio con il Lecce. Arriva, in tal senso, l’annuncio da parte del direttore sportivo, che spiega a chiare lettere come stanno realmente le cose. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso, visto che sono risvolti importanti.

Gli azzurri sono attivi alla ricerca dei giusti rinforzi da consegnare nelle mani di Antonio Conte ed in tal senso si ha l’assoluta consapevolezza che il margine di errore è ridotto davvero ai minimi termini. Intervenire nella sessione di gennaio, infatti, non è mai assolutamente facile, dal momento che c’è il concreto rischio di andare ad intaccare gli equilibri nello spogliatoio.

Ne è ovviamente consapevole perfettamente Giovanni Manna, che si sta attivando per mettere a disposizione di Antonio Conte i giocatori di cui ha bisogno. In tal senso, per il colpo dal Lecce del Napoli arriva la svolta. E la notizia non può non accendere l’entusiasmo dei tifosi. C’è, infatti, un importante annuncio che va proprio in questa direzione.

Mercato Napoli, affare con il Lecce: c’è la svolta

Allo stato attuale delle cose, infatti, sono diversi i profili di cui questa squadra ha bisogno. A partire dalla difesa ma attenzione anche alla linea mediana, dal momento che le risorse a disposizione di Conte sono estremamente limitate. In tal senso, il canale che unisce Napoli e Lecce è caldissimo ed ora arriva una svolta non di poco conto.

Intervenuto in conferenza stampa, infatti, Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha parlato chiaramente di come stanno le cose per il talento Hasa, ex talento del settore giovanile della Juventus che, come è noto, è finito nel mirino del Napoli da diverso tempo. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le sue parole a riguardo.

Napoli, annuncio del ds: “Ecco come stanno realmente le cose”

Corvino, infatti, pur senza fare esplicitamente il nome del Napoli, ha detto a chiare lettere che c’è l’interesse di un club importante nei confronti di Hasa e che, di conseguenza, bisogna aspettare la fine del calciomercato.

Classe 2004, Hasa non ha trovato spazio in questa stagione ma ha degli enormi margini di miglioramento. Non è certo un caso che il Napoli abbia messo gli occhi su di lui ed in tal senso la conferma di Corvino va proprio in questa direzione.