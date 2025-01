Napoli, svolta inattesa: salta il rinnovo, addio deciso

In casa Napoli arriva la svolta per una trattativa di cui si parla ormai da un po’ di tempo. Salta in maniera definitiva la trattativa per il rinnovo, arriva l’addio che è stato praticamente ormai deciso. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso su questa operazione.

Come è noto, sono tanti i fronti aperti in questi mesi in casa azzurra. Sicuramente per quanto riguarda i colpi in entrata che servono ad Antonio Conte nell’immediato per alimentare il sogno Scudetto degli azzurri. Ma anche in prospettiva futura, dal momento che il club vuole pianificare per evitare altre situazioni come quelle vissute nella passata stagione.

Ed in questo discorso di prospettiva non può non giocare un ruolo centrale l’aspetto relativo ad alcuni rinnovi che sono fondamentali per la tenuta di tutto lo spogliatoio. Anche per un discorso relativo ai simboli di questa squadra. In tal senso, adesso, arriva una svolta inattesa. Salta il rinnovo del calciatore, che a questo punto è pronto a dire addio ed a salutare.

Niente rinnovo, sarà addio in maniera inevitabile

Il rendimento della rosa del Napoli è davvero impressionante in questa stagione. Sicuramente Conte conta tantissimo su quelli che lui considera i titolari. Ma anche le seconde linee, quando sono state chiamate in causa, hanno dato delle risposte inattese. Facendo venire più di qualche dubbio al tecnico, che vede il ventaglio di soluzioni allargarsi.

In tal senso, tra le note più sorprendenti non si può non annoverare Juan Jesus, il cui rendimento di recente è impressionante. Sono in molti ad invocare un rinnovo per un altro anno con il Napoli, ma stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino“, non ci sono margini perché questa operazione possa diventare realtà.

Napoli, nessuna trattativa per il rinnovo: ecco le ultime

Nonostante il fatto che Conte ne abbia bloccato la partenza per gennaio, infatti, a giugno, alla naturale scadenza del contratto, sarà addio in maniera inevitabile. Nessuno nel Napoli sta valutando l’ipotesi di un ulteriore rinnovo.

Come raccontato dal quotidiano napoletano, a prescindere dal mercato Juan Jesus sarà titolare anche nelle prossime partite. A partire dall’Hellas Verona. Uno scherzo del destino, dal momento che è rinato ed ora è pronto a vendicare, per così dire, la prova da incubo offerta all’esordio in questa stagione, in quel disastroso 3-0 in terra scaligera.