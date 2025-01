Napoli, infortunio Buongiorno: svolta, decisa la data del rientro

In relazione all’infortunio di Alessandro Buongiorno arrivano delle notizie molto importanti che riguardano i tempi di recupero del centrale ex Torino. Arriva, in tal senso, la svolta inattesa in tal senso. Decisa, infatti, la data per il suo rientro in campo, con la notizia che interessa inevitabile ad Antonio Conte.

Nonostante fino a questo momento non sia stato un problema in termini di risultati, l’infermeria in casa Napoli continua ad essere in maniera importante piena. Se è vero come è vero che sembrano già sulla via del ritorno sia Khvicha Kvaratskhelia che Matteo Politano, è altrettanto vero che è da valutare con attenzione al situazione relativa a Mathias Olivera.

Ancor di più vista la concorrenza spietata sia dell’Inter che dell’Atalanta, il margine d’errore è ridotto davvero ai minimi termini, e per questo è inimmaginabile correre troppo e perdere delle pedine tanto importanti per un periodo ancor più lungo. Lo stesso discorso riguarda anche Alessandro Buongiorno ed in tal senso arrivano notizie significative sulle sue condizioni.

Napoli, il difensore lavora per rientrare: le ultime

L’ex capitano del Torino è stato sostituito in maniera egregia da Juan Jesus, che sta performando a dei livelli davvero impressionanti ma che non è detto turi,, come standard di rendimento su questi livelli. In tal senso, per Antonio Conte e per le ambizioni Scudetto, è fondamentale che il Napoli recuperi il suo numero 4, un autentico leader della linea difensiva.

In tal senso, stando a quanto raccontato dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il giocatore potrebbe in linea teorica tornare arruolabile per la partita tra il Napoli e la Juventus in programma per il 26 gennaio. Dal punto di vista dell’infortunio di Buongiorno, dunque, arrivano notizie a dir poco importanti e significative. Andiamo a vedere qual è però la data sicura.

Infortunio Buongiorno, decisa la data per il suo rientro

Buongiorno farà un tentativo disperato per tornare a disposizione di Antonio Conte per la gara contro i rivali della Juventus, mentre è più probabile che si riposizionerà al centro della linea difensiva nella sfida contro la Roma.

La trasferta nella Capitale, infatti, è in programma per il 2 febbraio e per quella data appare, allo stato attuale delle cose, certo il suo rientro in campo.