Mercato Napoli, svolta in mezzo al campo: via libera e firma

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo in mezzo al campo che può arrivare già nella sessione di gennaio appena iniziata. In tal senso, c’è il via libera per questa operazione, con la firma che in tal senso si avvicina sempre di più. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso e che cosa sapere a riguardo.

Gli azzurri non si fermano e stanno continuando a lavorare ai giusti rinforzi da consegnare nelle mani del tecnico Antonio Conte. In tal senso, a lungo la priorità in senso assoluto è stata la linea di difesa, ancor di più dopo l’infortunio occorso ad Alessandro Buongiorno. Attenzione, però, anche in mezzo al campo, dal momento che anche lì c’è grande esigenza.

Ancor di più dopo l’accordo trovato per la cessione di Michael Folorunsho alla Fiorentina, infatti, c’è la grande esigenza di mettere in rosa un altro centrocampista. Allo stato attuale delle cose, infatti, l’unica alternativa a Frank Anguissa, Stanislav Lobotka e Scott McTominay è Billy Gilmour, che però ha caratteristiche simili solo allo slovacco.

Mercato Napoli, svolta per il colpo in mezzo al campo

In tal senso, Giovanni Manna è già al lavoro per l’estate ma anche per la sessione invernale sicuramente più imminente. Per questo motivo, la situazione va tenuta attentamente sotto osservazione. Adesso arriva una svolta definitiva per il colpo in mediana che sa tanto di colpo di scena imminente. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, infatti, l’Hellas Verona si sta già muovendo per il dopo Belahyane ed in tal senso è pronto ad affondare il colpo per Beyatt Lekoueiry, centrocampista classe 2005 di proprietà dell’NK Istra. E si tratta di una svolta non di poco conto, dal momento che il mediano degli scaligeri è una priorità anche per il Napoli.

Napoli, via libera per il mediano: la firma si avvicina

Belahyane, classe 2004, rappresenta una delle più piacevoli rivelazioni di questa prima parte di Serie A ed il Napoli lo sta seguendo con vivo interesse. Attenzione, però, anche alla concorrenza dell’Inter, ma con il Verona che ha già trovato il suo sostituto la strada potrebbe mettersi sicuramente in discesa, come si suole dire in questi casi. Si attendono sviluppi.