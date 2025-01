Chiesa in Serie A, colpo di scena: l’agente esce allo scoperto

In maniera del tutto inattesa, dopo mesi e mesi di voci che si sono rincorse nell’ultimo periodo di tempo, Federico Chiesa fa i conti con una svolta non di poco conto nel suo futuro. Il suo agente è uscito allo scoperto spiegando in maniera precisa e dettagliata che cosa accadrà nel suo futuro prossimo. Parole chiare le sue.

I suoi infortuni lo hanno condizionato tantissimo negli ultimi anni, ma il suo talento è totalmente fuori discussione. Siamo al cospetto, infatti, di uno dei calciatori più forti della sua generazione e sta provando l’esperienza in Premier League per rilanciarsi e trovare nuovi impulsi. Trovando la miglior condizione possibile, è fuori discussione che tornerà a fare la differenza.

Le cose al Liverpool, sin dal momento del suo arrivo in terra inglese, non stanno andando per il verso giusto, dal momento che non ha praticamente mai avuto né spazio né fiducia. In tal senso, si parla da tempo di un ritorno di Federico Chiesa in Serie A. Adesso a fare chiarezza è direttamente il suo agente, spiegando come stanno realmente le cose.

L’ex Juventus torna in Serie A? Le ultime notizie a riguardo

Anche il Napoli da diverso tempo viene accostato all’ex Juventus, dal momento che è in cerca di una soluzione per il suo reparto offensivo. Ancor di più tenendo conto dell’incertezza che c’è circa il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Con il rinnovo che tarda ancora ad arrivare. In tal senso, però, adesso arriva una svolta non di poco conto nel suo futuro.

In una intervista concessa ai microfoni di “365 scores“, Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, il suo futuro è ormai delineato. Il calciatore cresciuto nel vivaio della Fiorentina, infatti, anche nella sessione di calciomercato di gennaio resterà al Liverpool dal momento che i Reds non hanno nessuna intenzione di lasciarlo partire.

Chiesa, il suo agente fa chiarezza: “Ecco che cosa farà”

Il calciatore, dal canto suo, vuole giocarsi le sue carte e guadagnarsi uno spazio da titolare nel Liverpool, che continua a viaggiare in vetta alla Premier League. Arne Slot, però, per il momento ha fatto sempre scelte differenti.

A meno sorprese, allo stato attuale delle cose, Federico Chiesa resterà in Inghilterra a gennaio. Con buona pace di Napoli, Inter, Atalanta e tutte le altre squadre di Serie A che hanno fatto un tentativo per lui nelle ultime settimane.