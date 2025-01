Sarri torna in panchina: esonero deciso, trattativa lampo

Maurizio Sarri, dopo le tante voci che lo hanno riguardato di recente, è pronto a tornare in panchina ed a vivere una nuova esperienza da allenatore. Il club, infatti, sembra adesso davvero ad un passo dall’esonero del proprio tecnico e vuole affondare il colpo su di lui. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto di uno degli allenatori che maggiormente hanno rivoluzionato il calcio moderno per come lo conosciamo e lo intendiamo noi oggi. Nonostante sia partito dal basso e dalle basi del calcio nostrano, è riuscito ad arrivare sul tetto d’Europa. Incredibile il suo percorso per la qualità di gioco raggiunta a Napoli, ma è con Chelsea e Juventus che poi ha vinto.

Anche alla Lazio ha fatto complessivamente bene, ma la sua esperienza alla guida dei capitolini si è conclusa anzitempo a causa di spaccature che sono sopraggiunte all’interno dello spogliatoio. In tal senso, però, adesso per Maurizio Sarri sta per arrivare una nuova avventura. Un club, infatti, è pronto ad affondare il colpo per lui.

Il tecnico toscano può tornare in panchina: le ultime

Negli ultimi mesi è stato accostato a diverse big italiane, in particolar modo al Milan ed alla Roma viste le difficoltà con cui stanno facendo i conti da inizio stagione e che adesso sembrano aver superato. In tal senso, però, adesso tutto sta per cambiare, dal momento che potrebbe abbracciare una nuova ed affascinante avventura.

Stando a quanto raccontato da diversi media inglesi, il West Ham è ormai ad un passo dall’esonerare, a causa degli scarsi risultati ottenuti in campo, Julen Lopetegui. Il favorito sembrava essere Graham Potter, ma a quanto pare le parti non hanno trovato l’accordo. Ed attenzione al fatto che potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Maurizio Sarri.

Sarri nuovo allenatore: colpo di scena e trattativa lampo

Dal suo punto di vista, inoltre, un ritorno in Premier League, dove ha già allenato il Chelsea per un solo anno, sarebbe a dir poco gradito ed il West Ham è una realtà da sempre ambiziosa e che sta facendo i conti con diverse difficoltà.

Da vedere adesso se Maurizio Sarri diventerà oppure no il nuovo tecnico degli Hammers, visto che rappresenta una occasione che non potrà seriamente prendere in considerazione.