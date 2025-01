Infortunio Kvara, nuovi tempi di recupero: le ultime in casa Napoli

Infortunio Kvara, arrivano importanti aggiornamenti in casa Napoli direttamente da Castel Volturno. Le condizioni del georgiano preoccupano Antonio Conte ed in vista dei prossimi impegni è fondamentale recuperarlo. Andiamo a vedere le ultime che riguardano da vicino l’ex Dinamo Tbilisi e fantasista azzurro, fondamentale nella lotta Scudetto.

E’ una fase della stagione cruciale per il Napoli. Per tutta una serie di motivazioni. In primo luogo, infatti, la squadra è in maniera del tutto inaspettata ed inattesa in lotta per lo Scudetto ed è fondamentale capire nei prossimi due o tre mesi come si svilupperà la lotta per il titolo. All’orizzonte, infatti, ci sono degli impegni cruciali e Conte avrà bisogno di tutti i migliori calciatori a sua disposizione.

Dal campo, in relazione alle condizioni dei calciatori, non arrivano notizie particolarmente positive. Sono andati KO a raffica prima Alessandro Buongiorno, poi Kvaratskhelia e Politano ed infine Mathias Olivera. Le loro condizioni saranno tenute sotto osservazione, sperando di poterli avere a disposizione nel minor tempo possibile.

Napoli, le ultime da Castel Volturno sul georgiano

Dopo aver affrontato l’Hellas Verona, il Napoli dovrà vedersela, in sequenza, con l’Atalanta, la Juventus e la Roma. Nelle prossime quattro partite si ha la possibilità di dare uno strappo importante alla lotta per il titolo e va da sé che ogni recupero potrebbe essere fondamentale. Nonostante le ottime risposte date dai vari Juan Jesus, David Neres o Spinazzola.

Stando a quanto raccontato da Sky Sport, però, per quanto riguarda l’infortunio di Kvara arrivano importanti aggiornamenti in casa Napoli. A quanto pare, infatti, il georgiano ha smaltito l’affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori dalla trasferta vittoriosa contro la Fiorentina e per questo è pronto a tornare a disposizione di Antonio Conte.

Infortunio Kvara, fissata la data per il rientro

Per questo motivo Antonio Conte potrebbe tornare ad avere a disposizione Kvaratskhelia già a partire dalla partita contro il Verona, sperando poi che possa tornare a brillare contro Atalanta ed Inter. Le sue giocate, infatti, sono imprescindibili per poter puntare per davvero al top.

Spetterà poi al tecnico del Napoli decidere come muoversi dopo il recupero dall’infortunio di Kvara e di Politano, scegliendone due tra loro e David Neres. Ma la scelta tra tanta abbondanza è un piacevole problema per tanti tecnici.