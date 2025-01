Calciomercato: colpo Dorgu, trattativa lampo e firma

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti di stucco. Patrick Dorgu a sorpresa può lasciare il Lecce e fare i conti con una importante svolta nella sua carriera. Si tratta di uno dei talenti più puri di tutta la Serie A ed ora un club è pronto ad accontentare le richieste del club pugliese.

Siamo al cospetto di uno dei talenti più puri del calcio italiano senza ombra di dubbio. E’ diffuso il parere che sia il nuovo Gareth Bale dal momento che ha delle caratteristiche, anche come traiettoria che sta facendo dal punto di vista tattico, che ricordano molto il fenomeno gallese. Anche lui, infatti, ha gradualmente avanzato la propria posizione.

E’ partito, infatti, da terzino a sinistra e piano piano si è spostato in avanti, prima a centrocampo coperto da una difesa a tre e poi addirittura in attacco. Come è noto, Conte stravede per lui e non lo ha mai nascosto neanche al Napoli, che infatti da tempo si sta muovendo sulle sue tracce. Adesso per Patrick Dorgu arriva una importante svolta in sede di mercato.

Il talento del Lecce è pronto a salutare: le ultime

Il Lecce, in piena lotta per evitare la retrocessione, non vorrebbe lasciarlo partire in nessun caso, dal momento che è fondamentale per Marco Giampaolo e per tutti i suoi compagni. Ovviamente, però, nel momento in cui dovesse arrivare una offerta da 40 milioni di euro circa, tutto potrebbe cambiare. Andiamo a vedere in tal senso in cosa consiste questa svolta.

Stando a quanto raccontato da Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di calciomercato, il Manchester United ha messo seriamente gli occhi su Patrick Dorgu dal momento che Ruben Amorim ritiene di aver bisogno di un laterale mancino a tutta fascia. Viste le esigenze dei Red Devils, anche in termini di classifica, l’affondo è imminente.

Dorgu firma, affondo a sorpresa che può portare alla firma

40 milioni di euro non sono di certo una sfida capace di spaventare il Manchester United, che ha risorse pressocché illimitate e che ha un disperato bisogno di rinforzi per evitare di gettare alle ortiche una ennesima stagione.

Insomma, per il Napoli la strada per accontentare Antonio Conte per Patrick Dorgu si fa a dir poco in salita. C’è da fare i conti con i Diavoli Rossi.