Napoli, doppio colpo a centrocampo: Manna scatenato

Il ds Manna ha intenzione di regalare due innesti di qualità a centrocampo. Conte ringrazia il ds Manna molto attivo a gennaio: spunta l’intreccio decisivo

Il presidente De Laurentiis è molto contento del lavoro fin qui svolto da Conte. Il Napoli ha chiuso il girone d’andata a 44 punti: un risultato inaspettato dalla squadra azzurra che cercherà di essere protagonista anche nel 2025 con traguardi molto ambiti. Spunta un nuovo doppio colpo a centrocampo per arrivare sempre più in alto.

La dirigenza partenopea è pronta a sognare in grande per allestire una rosa sempre più competitiva. Il Napoli è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per essere protagonista nella seconda parte di stagione. Il percorso intrapreso con Conte sta iniziando a dare i primi frutti, ma non è finita qui. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, cercherà subito di regalare altri due colpi a centrocampo all’allenatore azzurro. Dopo gli addii di Zerbin e Folorunsho, ecco il nuovo doppio affare in casa Napoli.

Napoli, doppia chiusura: Conte ringrazia Manna

Nelle prossime ore potrebbero arrivare già le prime ufficialità per un mese di gennaio ricco di colpi di scena. Il Napoli è pronto ad accontentare il proprio allenatore che è stato protagonista finora: un momento decisivo per puntare in alto, conosciamo i dettagli della doppia operazione.

Il Napoli continua a puntare in alto. Secondo quanto riportato su Sportitalia da Alfredo Pedullà, il ds Manna è pronto a chiudere il doppio colpo a centrocampo: Cesare Casadei più Martin Payero. La conferma è arrivata anche dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport che ha messo in risalto i nomi dei due centrocampisti.

Due innesti di spessore per continuare a cullare il sogno Scudetto. Il presidente De Laurentiis ha anticipato tutti per il centrocampista del Chelsea: ora dovrà chiudere nelle prossime ore come rivelato anche da Sky Sport per evitare nuove aste. Il giocatore dell’Udinese è pronto a cambiare maglia dopo l’exploit in Serie A: il ds Manna è pronto a regalare nuovi innesti di qualità.

Il ds Manna è pronto ad annunciare entro il fine settimana i prossimi due colpi a centrocampo. Una soluzione immediata per puntellare la mediana a disposizione dell’allenatore azzurro: ormai ci siamo per nuovi affari di qualità assoluta. Il presidente De Laurentiis ha messo come obiettivo il ritorno immediato in Champions League: ecco il nuovo doppio colpo a centrocampo.