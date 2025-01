Napoli, svolta in mediana: intreccio con l’Inter

Il Napoli vuole continuare ad investire tanto sul fronte calciomercato. Nuovo intreccio in casa Inter: Marotta prova il colpaccio a centrocampo, ecco la svolta decisiva

Tutto può cambiare in tempi brevi: il ds Manna è pronto a puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’Inter è pronta ad avere la meglio sfruttando il lavoro del presidente Beppe Marotta. Il presidente De Laurentiis è intenzionato a puntare in alto cercando di competere fino alla fine con Inter ed Atalanta cullando ancora il sogno Scudetto. Ecco il nuovo affare a centrocampo: scopriamo tutti i dettagli dell’operazione.

Il ds Manna è pronto a puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte dopo un girone d’andata di alto profilo. Risultati inaspettati finora in casa azzurra con l’allenatore del Napoli che ha invocato nuovi acquisti per cullare il sogno Scudetto. Gli azzurri dovranno fare molta attenzione al lavoro sotto traccia del presidente dell’Inter, Beppe Marotta, pronto a chiudere un nuovo colpo a centrocampo come evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Napoli, affare decisivo: la nuova mossa di Marotta

Il presidente De Laurentiis cercherà così di anticipare le altre big della Serie A mettendo a segno colpi decisivi a centrocampo. Spunta un nuovo affare in casa nerazzurra per ringiovanire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’Inter vuole chiudere in tempi brevi per il giovane centrocampista della Dinamo Zagabria Petar Sucic. Marotta ha intenzione di anticipare tutte le big della Serie A, tra cui il Napoli, sborsando una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Al momento è ai box per infortunio dopo aver rimediato la frattura al metatarso del piede durante la sfida di Nations League. Anche il Borussia Dortmund aveva pensato al croato per rinforzare il centrocampo: ora l’Inter è pronta subito a chiudere il nuovo innesto a centrocampo.

Il Napoli cercherà così di virare su altri obiettivi a centrocampo: Casadei e Payero potrebbero vestire subito la maglia azzurra. Un intreccio decisivo in Serie A: un lavoro certosino per puntellare la rosa a disposizione di Conte. Il ds Manna cercherà così di annunciare i prossimi due colpi a centrocampo dopo gli addii di Zerbin e Folorunsho: saranno ore frenetiche per arrivare subito alla chiusura dell’affare. Tutto può cambiare improvvisamente sul fronte calciomercato con il Napoli che punta davvero in alto.