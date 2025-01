Calciomercato, Insigne in Serie A: giocherà per la salvezza

Lorenzo Insigne è pronto ad iniziare una nuova avventura in Serie A. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile: giocherà per la salvezza

Un nuovo obiettivo all’età di 33 anni per Insigne. L’ex capitano del Napoli non vede l’ora di tornare protagonista in Serie A per terminare la sua carriera vicino casa. Una nuova mossa a sorpresa in ottica salvezza per ingaggiare subito l’esperto attaccante napoletano che ha chiuso ormai definitivamente i rapporti con il Toronto. In questi anni ha guadagnato tanto diventando il più pagato dopo Lionel Messi in MLS: ecco la sua prossima avventura in Serie A.

Saranno ore frenetiche in Serie A per conoscere la prossima destinazione di Lorenzo Insigne. L’addio con il Toronto è ormai già nell’aria, ma ora il talento di Frattamaggiore non vede l’ora di sposare un progetto interessante in Serie A. In passato è stato ad un passo anche al possibile ritorno al Napoli, ma i piani del club di De Laurentiis sono ormai cambiati in questi mesi. Spunta il nuovo intreccio decisivo in Italia per ingaggiare subito il talento napoletano che non vede l’ora di avvicinarsi a casa: ecco dove giocherà.

Calciomercato, Insigne torna subito in Italia: ecco la sua prossima destinazione

Saranno ore decisive per conoscere il futuro di Lorenzo Insigne che potrebbe subito firmare il suo prossimo contratto in Italia. Ecco la nuova destinazione a sorpresa: cosa succederà ora?

Un momento decisivo per tornare protagonista in Serie A. Lorenzo Insigne è pronto ad essere decisivo in Italia giocando per la salvezza: come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il talento di Frattamaggiore potrebbe vestire la maglia del Monza. Il club brianzolo vorrebbe subito chiudere l’affare dopo i contatti con gli agenti dell’attaccante napoletano. La situazione in casa brianzola non è delle migliori dopo l’ennesima sconfitta casalinga nello scontro diretto contro il Cagliari.

Il classe 1991 è pronto così a vestire la maglia del Monza per cercare di contribuire alla salvezza. Bocchetti lo conosce molto bene e così potrebbe arrivare la firma ufficiale nelle prossime ore. Tutto dipenderà dall’apertura di Insigne anche sul fronte ingaggio: dovrà tagliarsi lo stipendio per tornare subito in Serie A. Il talentuoso giocatore napoletano lo sa bene, ma per ritornare in Serie A farà di tutto. Una nuova mossa strategica per essere nuovamente protagonista in Italia: il richiamo è davvero molto affascinante per tornare a segnare gol in Serie A.