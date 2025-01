Napoli, svolta Simeone: firma subito a gennaio

Il calciomercato può regalare improvvisi colpi di scena. Il Napoli vuole subito arrivare alla chiusura di numerosi affari, ma occhio all’addio di Simeone: svolta decisiva

L’attaccante argentino ora può dire addio al Napoli. Spunta la nuova destinazione de El Cholito Simeone che non riesce più a trovare spazio: il preferito di Conte resta ovviamente Romelu Lukaku, ma ora anche Raspadori ha scalato le gerarchie in un ruolo differente.

L’attaccante argentino si è ambientato subito alla grande a Napoli, ma ora da professionista vorrebbe giocare con continuità. Simeone vorrebbe essere protagonista altrove con la svolta arrivata nelle ultime ore: ecco la mossa strategica in ottica futura. Tutto può cambiare nelle prossime ore per trovare la miglior soluzione possibile: il presidente De Laurentiis è pronto ad abbassare il prezzo di 15 milioni per lasciarlo partire su sua richiesta.

Una nuova mossa strategica per rivederlo felice in campo: il Napoli cercherà di accontentare la sua volontà per cederlo subito in Serie A. Conosciamo tutti i dettagli della prossima operazione di calciomercato.

Napoli, la chiusura decisiva: dove giocherà Simeone?

Un intreccio decisivo per sognare in grande in vista del girone di ritorno. La volontà del giocatore del Napoli è quella di essere protagonista in Serie A dicendo subito addio agli azzurri: spunta l’intreccio decisivo in ottica futura.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Simeone è voglioso di giocare con maggiore continuità. De Laurentiis potrebbe abbassare le pretese per accontentarlo con il Torino che lo monitora sempre attentamente: la svolta potrebbe arrivare nelle prossime ore con la firma ufficiale con il club granata.

Il patron Cairo vorrebbe chiudere per Beto, ma la trattativa con l’Everton non decolla definitivamente: ora Simeone è pronto ad accettare la sua prossima destinazione dopo la prima parte di stagione vissuta in maglia azzurra. A gennaio potrebbe arrivare la firma ufficiale: ecco la mossa strategica per vederlo altrove. Il Napoli vorrebbe subito ascoltare l’offerta giusta per l’attaccante argentino che vorrebbe giocare da protagonista in Serie A.

Il suo rapporto con la città di Napoli è stato sempre viscerale insieme alla moglie: ora vorrebbe subito firmare con il Torino per essere il sostituto di Duvan Zapata che resterà fuori per tutta la stagione. Il presidente De Laurentiis ha le idee chiare per il futuro cercando di accontentare subito Antonio Conte dopo un girone d’andata da applausi.