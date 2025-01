Napoli, beffa United per Osimhen: scelto il sostituto

Victor Osimhen è finito nel mirino delle big della Premier League. Niente United per l’attaccante nigeriano, spunta la nuova mossa come sostituto del top player

Una voglia immensa per trovare subito la sua sistemazione a titolo definitivo. Ad inizio settembre è volato al Galatasaray sulla base di un prestito secco: ha subito trovato entusiasmo segnando gol decisivo con la squadra turca. Ora Osimhen è voglioso di una nuova avventura per firmare con il suo nuovo club: niente United per l’attaccante nigeriano che è pronto a firmare con un altro big della Premier.

La dirigenza partenopea è molto attiva anche per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è tornato protagonista con il Galatasaray, ma potrebbe già dire addio al club turco a gennaio. Le big della Premier League ha bisogno di nuovi rinforzi in attacco: spunta la mossa a sorpresa con la beffa definitiva al Manchester United. Dopo la rottura definitiva con il Napoli, ora il presidente De Laurentiis cercherà di venderlo al miglior offerente: tante big d’Europa sono pronte a fare follie per il nigeriano che è capace sempre di essere micidiale in fase realizzativa.

Napoli, addio Osimhen a gennaio: la decisione di ADL

Come svelato dal portale Anfield Watch, il Liverpool ammira molto Victor Osimhen e lo vede come il sostituto ideale di Darwin Nunez. Il Napoli cercherà di massimizzare dalla sua cessione con l’attaccante nigeriano che è diventato uno dei migliori d’Europa. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per trovare la miglior destinazione possibile già a partire da gennaio.

Il Liverpool potrebbe così anticipare le big d’Europa per ingaggiare subito l’attaccante di proprietà del Napoli. Il presidente De Laurentiis cercherà di incassare tutti i soldi della clausola inserita nel suo contratto intorno ai 75 milioni di euro. La dirigenza partenopea è al lavoro per puntare in alto, ma spunta così la destinazione Reds per vederlo gioire in Premier League.

Saranno ore decisive per conoscere il suo futuro già a gennaio: al Galatasaray si trova alla grande, ma ora l’attaccante nigeriano potrebbe firmare con un altro club prestigioso in Premier League. Osimhen è stato accostato anche al Manchester United venendo inserito in un possibile scambio con Rashford: la sua volontà farà la differenza, spunta la nuova mossa a sorpresa per conoscere la sua prossima destinazione.