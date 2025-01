Napoli, altra beffa di Lotito: la chiave è Castrovilli

Il Napoli è sempre molto attivo sul fronte calciomercato: Castrovilli potrebbe cambiare subito squadra, ecco la beffa totale del patron Lotito

La dirigenza partenopea è pronto a chiudere subito nuovi rinforzi per accontentare subito Antonio Conte. Ecco la nuova mossa a sorpresa: Castrovilli è pronto a dire addio alla Lazio, il nuovo rinforzo a centrocampo in ottica futura.

Il ds Manna è pronto a chiudere nuovi innesti a centrocampo: ecco la mossa a sorpresa del patron Lotito che vuole subito beffare il presidente De Laurentiis. Il Napoli è voglioso di regalare rinforzi da urlo ad Antonio Conte: un momento decisivo per arrivare subito alle firme. Sarà un mese decisivo a gennaio con nuovi innesti di calciomercato: Castrovilli è pronto a cambiare squadra.

Napoli, colpo a centrocampo: intreccio con la Lazio

Un nuovo intreccio di calciomercato in vista del girone di ritorno: ecco il nuovo duello a distanza tra Napoli e Lazio, la risposta definitiva in ottica futura. Un colpo a centrocampo per sognare in grande: un nuovo intreccio con il club biancoceleste.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Gaetano Castrovilli è pronto a vestire la maglia dell’Udinese: la chiave è Payero con il centrocampista bianconero che è stato accostato anche al Napoli. Un momento decisivo con il centrocampista biancoceleste che vuole giocare con maggiore continuità. Martin Payero è pronto a dire addio all’Udinese: il centrocampista argentino è accostato anche alla squadra azzurra per iniziare così una nuova avventura da urlo.

Il Napoli vorrebbe subito chiudere nuovi affari a centrocampo: in pole c’è Casadei con il centrocampista del Chelsea che è voglioso di nuove avventure. Il ds Manna è voglioso di regalare nuovi rinforzi di spessore per arrivare subito in alto cullando il sogno Scudetto. La Lazio vorrebbe così anticipare il presidente De Laurentiis per nuove mosse a sorpresa in ottica futura. Payero vorrebbe subito cambiare squadra dicendo addio all’Udinese: una mossa a sorpresa per anticipare le big della Serie A con la chiave Castrovilli.

Il ds Manna è molto attivo sul fronte calciomercato con la dirigenza partenopea che vorrebbe subito regalare nuovi innesti a Conte. Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare così alla chiusura definitiva a centrocampo. Casadei è sempre più vicino, mentre Fazzini è ancora in bilico tra Napoli e Lazio: ecco la decisione definitiva.